L'abstention et le manque de connaissances sur l'UE seront le test des élections européennes au Portugal

Les élections européennes sont celles qui mobilisent le moins les citoyens au Portugal. Le 9 juin, les Portugais suivront-ils la tendance des dernières élections législatives et iront-ils voter ?

Lors des dernières élections européennes de 2019, le Portugal a enregistré le plus haut taux d'abstention depuis son adhésion à l'Union européenne.

De 1987 à 2019, les chiffres de l’abstention et de la participation aux élections européennes se sont inversés. En trois décennies, le pays est passé de moins de 30 % d'abstention à un peu plus de 30 % de participants. Un chiffre qui range le Portugal au coté de la Croatie, la Slovénie, la Tchéquie et la Slovaquie, où moins de 30 % des électeurs se sont rendus aux urnes.

Le mécontentement politique est une cause majeure de cette situation, mais certains observateurs affirment que l'abstention pourrait baisser le 9 juin, à l'instar des dernières élections législatives.

L'espoir d'une possible baisse de l'abstention lors des élections du 9 juin est toutefois permis, en suivant la tendance des dernières élections législatives du 10 mars, où le taux de participation avait atteint 59,84 %.

"Les Portugais se sentent européens, ils appartiennent à l'Europe et connaissent les avantages que leur apporte l'Union européenne, mais il reste à se connecter aux institutions européennes et à comprendre leur fonctionnement. Cette question est plus difficile, car nous parlons d'institutions qui sont loin du territoire portugais, mais qui, ces dernières années, ont en quelque sorte investi dans différentes formes de communication, même à travers les réseaux sociaux", explique Francisco Cordeiro de Araújo, assistant invité à la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne (FDUL).

"Ces résultats prendront du temps à apparaître, mais j'ai l'impression qu'il y a un sentiment croissant de responsabilité de la part de ceux qui se trouvent à Bruxelles et à Strasbourg pour faire passer le message et souligner l'importance de l'UE", ajoute-t-il.

Le manque de connaissances sur l'Union européenne ou le Parlement européen est une autre raison invoquée pour justifier l'abstention. Selon le baromètre de la politique européenne de la Fondation Francisco Manuel dos Santos, moins de la moitié des Portugais peuvent citer un député européen portugais ou la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Nous sommes confrontés à deux problèmes différents. Il s'agit, par exemple, de comprendre comment les députés européens peuvent mieux communiquer sur leur travail, mais aussi de réaliser que les décisions prises dans les différentes institutions ont une influence sur notre vie quotidienne. Je pense qu'il s'agit d'une question d'alphabétisation, d'alphabétisation politique européenne, et cela doit commencer dans les écoles", affirme le fondateur du projet "Os 230", qui a développé des études dans le domaine de la participation civique et de la promotion de l'apprentissage politique et de la lutte contre l'abstention par le biais d'un vote éclairé.

À l'approche des élections européennes, les jeunes Portugais, tout comme les Roumains, se distinguent parmi les 27 États membres en termes d'intentions de vote. Selon l'Eurobaromètre sur la jeunesse et la démocratie, publié par la Commission européenne, 77 % des Portugais âgés de 18 à 30 ans ont l'intention de voter pour désigner les 21 députés portugais qui siégeront au Parlement européen.

Pour Francisco Cordeiro de Araújo, "les jeunes sont de plus en plus attentifs à l'Europe", notamment parce qu'"ils ont grandi avec un Portugal déjà présent dans l'UE et avec une voix plus active, et qu'ils bénéficient d'avantages tels que le programme Erasmus".

Qui profitera et qui sera lésé par l'abstention ?

Les élections européennes devraient également refléter les élections nationales en termes de croissance de la droite. Étant donné la proximité des deux élections, on s'attend à ce que la majorité des électeurs n'aient pas changé de conviction et si Chega était le parti qui a le plus progressé le 10 mars, il pourrait en être de même aujourd'hui.

"Les partis les plus à droite, en particulier, sont mieux représentés au parlement national et s'expriment davantage en termes de popularité électorale. Je pense que les partis qui font partie de cette famille politique plus à droite bénéficieront de ces élections, notamment parce qu'ils n'ont eu aucune représentation jusqu'à présent", estime Francisco Cordeiro de Araújo, qui enseigne le droit international, le droit de l'Union européenne et les sciences politiques à la FDUL.

Les sondages européens réalisés jusqu'à présent indiquent que les prochaines élections pourraient entraîner un changement dans la composition du Parlement européen. Les partis radicaux et populistes de gauche et de droite devraient gagner des voix et des sièges, contrairement aux partis plus modérés du centre. C'est également la conviction du chercheur.

"Il est presque certain que les partis qui ont actuellement des sièges au Parlement européen seront différents. Il y aura plus de partis portugais et certains d'entre eux déjà présents perdront de leur force. Si les partis les plus modérés ne parviennent pas à s'adapter en termes de communication et si le nombre d'abstentions diminue, cela signifiera que les autres partis [plus radicaux] ont réussi à capter l'électorat qui vote et croit en ces messages."

Le Portugal comptera à nouveau 21 députés européens, mais cette fois-ci, ils pourraient représenter des horizons politiques très différents.

Le dernier sondage de l'Université catholique pour la RTP, Antena 1 et le journal Público montre une égalité technique entre AD (31 %) et le PS (30 %), la coalition de droite ayant un léger avantage sur les socialistes. La Chega apparaît comme la troisième force politique avec 15 % des intentions de vote, tandis que les autres partis se situent en dessous des deux chiffres. L'Initiative libérale avec 6 %, le Bloc, le Livre et la CDU à égalité avec 5 - le seuil pour être élu - et le PAN avec seulement 1 %, ce qui laisserait le parti animaliste et écologiste en dehors du Parlement européen.