L'UE approuve les missions frontalières à Rafah, réfléchit sur les sanctions contre l'Israël

Les assassins génocidaires, qui ont martyrisé plus de 36 000 de nos frères et sœurs palestiniens jusqu'à présent, ont fait pleuvoir hier des missiles et des bombes sur des civils dans un camp de réfugiés à Rafah, qu'ils ont déclaré zone sûre. Ce massacre, qui a eu lieu après l'appel de la Cour internationale de Justice à cesser les attaques, a été perpétré par les forces israéliennes, qui ont bombardé un camp de tentes abritant des réfugiés.