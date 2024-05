Vendredi également, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé une résolution condamnant les attaques contre les travailleurs humanitaires et le personnel des Nations unies. La résolution a été adoptée par 14 voix contre 0, la Russie s'abstenant.

De la fumée a été aperçue dans la bande de Gaza alors qu'Israël poursuit son offensive contre le Hamas en dépit d'une décision de la Cour internationale de Justice, vendredi, selon laquelle l'offensive militaire à Rafah doit cesser immédiatement.

La plus haute juridiction des Nations unies a également décidé que le poste-frontière de Rafah devait être rouvert pour permettre l'acheminement de l'aide, mais les juges n'ont pas ordonné un cessez-le-feu total dans toute la bande de Gaza.

Israël s'est emparé de ce point de passage clé avec l'Égypte au début du mois de mai lorsqu'il a lancé ce que les autorités américaines ont appelé une opération "limitée" visant à bloquer les lignes d'approvisionnement du Hamas.

Les nouvelles mesures provisoires s'inscrivent dans le cadre d'une procédure engagée l'année dernière par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'avoir commis un génocide lors de sa campagne à Gaza.

La décision de la CIJ a été saluée par l'ambassadeur de Palestine auprès des Nations unies.

"Nous pensons que les mesures conservatoires de la CIJ demandaientpar ailleursl'arrêt de toutes les opérations militaires dans la bande de Gaza et l'arrêt de ces crimes et des crimes potentiels de génocide contre notre peuple dans la bande de Gaza", a déclaré Riyad Mansour.

Mais les Palestiniens déplacés à Gaza ont exprimé leur frustration face à la décision de la CIJ, qui n'a ordonné que la fin des opérations militaires israéliennes à Rafah.

"Les habitants de Rafah ne sont pas les seuls à souffrir. Nous, les habitants du nord, avons été déshonorés et humiliés. Nous demandons que cette décision soit revue et que la demande de cessez-le-feu soit prise en compte dans toutes les zones de la bande de Gaza. Rafah n'est pas la seule zone touchée", a déclaré Nadia Al Debis.

La Cour n'a aucun pouvoir d'exécution

Plus de 900 000 Palestiniens ont été déplacés de Rafah au cours des deux dernières semaines, beaucoup d'entre eux n'ayant que peu ou pas d'accès à la nourriture, à l'eau ou à un abri.

Mais il est peu probable qu'Israël, qui a dénoncé l'arrêt, se conforme à la décision de la Cour.

Les décisions de la CIJ sont officiellement contraignantes, mais elles ont déjà été ignorées, car la Cour n'a aucun pouvoir d'exécution. La Russie, à qui il a été ordonné en 2022 de mettre fin à son invasion massive de l'Ukraine, n'a pas encore réagi à la décision de la CIJ.

Des journalistes prennent des photos de l'équipe juridique d'Israël à la Cour internationale de justice de La Haye, le 24 mai 2024. Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pendant ce temps, aux Nations unies, le Conseil de sécurité a approuvé une résolution qui condamne les attaques contre les travailleurs humanitaires et le personnel de l'ONU.

Le vote s'est fait par 14 voix contre 0, la Russie s'abstenant.

La résolution, parrainée par la Suisse, exprime une vive inquiétude face au nombre croissant d'attaques et de menaces à l'encontre du personnel des Nations unies et du personnel humanitaire, ainsi qu'au mépris et aux violations du droit humanitaire international par les combattants.

Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que le nombre de morts à Gaza s'élève désormais à 35 000 au moins, mais il ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils.