Par Euronews

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi pour la première fois une résolution sur un cessez-le-feu visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

PUBLICITÉ

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé lundi sa première résolution en faveur d'un plan de cessez-le-feu visant à mettre fin à la guerre de huit mois entre Israël et le Hamas à Gaza.

Le vote sur la résolution parrainée par les États-Unis a été de 14 voix pour à aucune contre, la Russie s'étant abstenue.

La résolution salue la proposition de cessez-le-feu annoncée par le président Joe Biden et acceptée, selon les États-Unis, par Israël. Elle appelle le Hamas, qui a d'abord déclaré qu'il considérait la proposition « positivement », à accepter le plan en trois phases.

Elle exhorte Israël et le Hamas « à en appliquer pleinement les termes, sans délai et sans condition ».

Quelles-sont les positions d'Israël et du Hamas ?

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que M. Biden n'avait présenté qu'une partie de la proposition et a insisté sur le fait que toute discussion sur un cessez-le-feu permanent avant le démantèlement des capacités militaires et administratives du Hamas était vouée à l'échec.

Les dirigeants du Hamas et du Jihad islamique palestinien se sont eux réunis lundi au Qatar pour discuter de la proposition d'accord de cessez-le-feu et ont déclaré dans un communiqué que tout accord devait aboutir à un cessez-le-feu permanent, à un retrait total d'Israël de la bande de Gaza, à la fin du siège israélien de Gaza, à la reconstruction et à « un échange sérieux » entre les otages de Gaza et les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.