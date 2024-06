Trump confond le nom de son médecin tout en accusant Biden de déclin cognitif

M. Trump a suggéré à M. Biden de "passer un test cognitif", avant de se tromper sur le nom du médecin qui a administré son propre test cognitif lorsqu'il était président.

Donald Trump a suggéré samedi soir que le président Joe Biden "devrait passer un test cognitif", avant de se tromper sur le nom de celui qui lui a fait passer le test auparavant, dans la phrase suivante.

L'ancien président et candidat républicain présomptif a fait référence au républicain texan Ronny Jackson, qui a été le médecin de la Maison-Blanche pendant une partie de sa présidence, en l'appelant "Ronny Johnson". Ce moment est survenu alors que M. Trump mettait en doute l'acuité mentale de M. Biden, ce qu'il fait souvent pendant la campagne électorale et sur les réseaux sociaux.

"Il ne sait même pas ce que signifie le mot "inflation". Je pense qu'il devrait passer un test cognitif comme je l'ai fait", a déclaré l'ancien président au sujet de M. Biden lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une convention de Turning Point Action à Détroit.

Quelques secondes plus tard, il a ajouté : "Doc Ronny Johnson. Tout le monde connaît Ronny Johnson, membre du Congrès du Texas ? C'était le médecin de la Maison-Blanche, et il a dit que j'étais le président le plus sain, selon lui, de l'histoire, alors je l'ai beaucoup aimé, en effet, immédiatement."

M. Jackson a été élu au Congrès en 2021 et est l'un des plus fervents défenseurs de M. Trump au Capitole.

Piques mutuelles sur la santé

M. Trump, qui a fêté ses 78 ans vendredi, a fait de la question de savoir si M. Biden, âgé de 81 ans, pouvait briguer un second mandat, un élément central de sa campagne. Mais les critiques en ligne se sont rapidement emparés de sa gaffe de samedi soir, et la campagne de M. Biden - qui a longtemps combattu les critiques sur les faux pas verbaux du président démocrate - a mis en ligne un clip de ce moment quelques minutes plus tard.

M. Trump a passé le test cognitif en 2018 à sa propre demande, a déclaré M. Jackson aux journalistes à l'époque. L'examen est conçu pour détecter les signes précoces de perte de mémoire et d'autres déficiences cognitives légères.

L'évaluation cognitive de Montréal à laquelle M. Trump a été soumis consiste à se souvenir d'une liste de mots prononcés, à écouter une liste de chiffres aléatoires et à les répéter à l'envers, à nommer autant de mots que possible commençant par la lettre F, par exemple, en une minute, à dessiner avec précision un cube et à décrire concrètement comment deux objets — comme un train et une bicyclette — se ressemblent.

Plus tard, M. Trump a déclaré qu'il devait se souvenir d'une liste de mots dans l'ordre et les réciter avec précision : "Personne. Femme. Homme. Caméra. TV".

Lors de ce même discours à Detroit, M. Trump a également fait référence à un clip vidéo qui a largement circulé en ligne dans les cercles républicains et dans lequel on voit M. Biden, lors du sommet du Groupe des Sept qui vient de s'achever en Italie, regarder des parachutistes atterrir avec des drapeaux de différentes nations.

Une version recadrée de la vidéo montre M. Biden s'éloignant des dirigeants, leur tournant le dos et marchant dans l'autre sens. Il lève le pouce, mais on ne sait pas très bien à qui il fait signe. Un angle plus complet de la même scène montre cependant que le président s'est retourné pour faire face à un parachutiste qui a atterri.

Un attaché de presse de la Maison-Blanche a posté une version plus complète de la vidéo et, en dessous, la version recadrée. Le responsable a accusé le baron des médias Rupert Murdoch, propriétaire du New York Post, de déformer délibérément la vérité pour soutenir M. Trump.

Ce dernier s'est néanmoins emparé du clip vidéo, décrivant faussement M. Biden se retournant "pour regarder les arbres", ce qui a suscité les rires de la foule.

La campagne de M. Biden a publié un communiqué dans lequel elle qualifie le clip de recadrage trompeur et accuse ceux qui l'ont diffusé de "trafiquer la vidéo pour inventer des mensonges".