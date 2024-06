Par Euronews

Malgré l'accord annoncé, la décision ne deviendra officielle que lorsque les 27 dirigeants se réuniront en sommet dans le courant de la semaine.

Les six dirigeants de l'Union européenne agissant en tant que négociateurs des principaux partis centristes ont conclu un accord préliminaire pour l'attribution des postes clés de l'Union après les élections européennes de juin.

La nouvelle a d'abord été rapportée par l'agence de presse allemande DPA, puis confirmée à Euronews par des sources diplomatiques.

L'accord fait suite au trio de candidats précédemment annoncé: Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne, António Costa à la présidence du Conseil européen et Kaja Kallas au poste de Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le paquet avait déjà été élaboré la semaine dernière lors d'une réunion informelle des dirigeants de l'UE, mais il a été finalisé lors d'un appel entre le Polonais Donald Tusk, le Grec Kyriakos Mitsotakis, l'Allemand Olaf Scholz, l'Espagnol Pedro Sánchez, le Français Emmanuel Macron et le Néerlandais Mark Rutte.

M. Tusk et M. Mitsotakis représentaient le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, M. Sholz et M. Sánchez les Socialistes & Démocrates (S&D), et M. Macron et M. Rutte la famille libérale de Renouveau européen. Les trois partis sont censés travailler ensemble et construire une coalition durable qui puisse soutenir le second mandat de Mme von der Leyen.

"Les négociateurs des trois groupes politiques sont parvenus à un consensus sur une position commune conformément aux traités", a déclaré un diplomate, confirmant les noms.

La sélection des hauts responsables doit être ratifiée par l'ensemble des 27 dirigeants lors d'un sommet crucial qui se tiendra dans le courant de la semaine et au cours duquel ils approuveront également l'agenda stratégique pour les cinq prochaines années.

L'Italienne Giorgia Meloni, le Tchèque Peter Fiala et le Hongrois Viktor Orbán, qui ne font pas partie de la coalition centriste, se sont déjà plaints de la manière dont les trois familles négociaient les postes à responsabilité.

"L'accord que le PPE a conclu avec les gauchistes et les libéraux va à l'encontre de tous les fondements de l'UE. Au lieu d'inclure, il sème les graines de la division", a déclaré M. Orbán mardi, réitérant ses griefs.

La décision est prise à la majorité qualifiée, ce qui signifie que les vetos nationaux ne s'appliquent pas. Néanmoins, le poids de Mme. Meloni au sein du Conseil européen pourrait être un facteur dans les négociations en face à face de jeudi et retarder l'annonce finale.

Si elles sont finalement nommées, Ursula von der Leyen et Kaja Kallas devront encore se soumettre à une audition au Parlement européen, tandis que António Costa, ancien premier ministre du Portugal, sera automatiquement élu par ses anciens pairs.

Lors d'une réunion informelle la semaine dernière, le PPE a pris les socialistes par surprise lorsqu'il a exigé d'avoir la présidence du Conseil européen après que António Costa ait terminé son mandat de deux ans et demi. Euronews croit savoir que cette demande a été retirée de la table, ouvrant ainsi la voie au socialiste portugais pour diriger l'institution pendant cinq ans.