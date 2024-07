Interviewé par la chaine américaine NBC, le président américain est prêt à aller jusqu'au bout de la course à la présidence.

PUBLICITÉ

Joe Biden persiste et signe !

Il a réaffirmé lors d'une longue interview sur la chaine américaine NBC qu'il maintient toujours sa candidature pour un nouveau mandat.

Malgré les appels au retrait de nombreux soutiens et députés démocrates, le président américain est déterminé à aller jusqu'au bout de la course.

"Je suis sur le cheval (en course, NDLR) . J'ai participé à 22 événements majeurs, rencontré des milliers de personnes. Des foules écrasantes. Il s'est passé beaucoup de choses. Ce que je fais, c'est sortir et démontrer au peuple américain que je maîtrise toutes mes facultés, que je n'ai pas besoin de notes. Je n'ai pas besoin de téléprompteur. Je peux aller de l'avant et répondre à toutes les questions. Je me suis tenu là quand l'OTAN était ici à Washington, je me suis tenu là pendant une heure et j'ai répondu aux questions".

Des lapsus remarqués au sommet de l'OTAN

Le président américain a pourtant fait les gros titres lors du sommet de l'OTAN lorsqu'il a incorrectement annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'a appelé président Poutine.

Il a également appelé sa colistière Kamala Harris, Vice-président Trump.

Joe Biden va donc repartir en campagne, et aller à la rencontre à Las Vegas (pour la convention du NAACP ce mardi) des électeurs noirs et hispaniques , un bloc électoral clé, et tenter de leur prouver qu'il est toujours l'homme de la situation.