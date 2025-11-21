Le marché de Noël de Magdebourg rouvre un an après l'attaque meurtrière à la voiture-bélier

Le marché de Noël de la ville allemande de Magdebourg a ouvert ses portes jeudi, près d'un an après avoir été le théâtre d'une attaque à la voiture-bélier qui a fait six morts.

Plus de 140 marchands ont ouvert leurs étals de bougies, de bonnets de laine, d'amandes confites, de vin chaud et d'autres friandises de Noël, a rapporté l'agence de presse allemande dpa. Le marché dispose également d'une grande roue et d'une patinoire.

"Nous espérons que les gens redécouvriront leur marché de Noël", a déclaré Paul-Gerhard Stieger, directeur général de la société Magdeburg Christmas Market GmbH, à RTL Television.

Nouvelles mesures de sécurité

Au début du mois, les autorités avaient dans un premier temps refusé l'ouverture du marché, estimant que les mesures de sécurité mises en place n'étaient pas suffisantes. La ville et les organisateurs ont alors apporté de nouvelles améliorations.

Taleb al-Abdulmohsen est assis à côté de son avocat dans un box en verre pare-balles au tribunal régional de Magdebourg, le 20 novembre 2025 AP Photo

Après l'attaque de l'année dernière, qui, selon les enquêteurs, a été perpétrée à l'aide d'une BMW X3 louée qui a atteint 48 km/h pendant le carnage, des critiques ont été émises quant à l'insuffisance des mesures de sécurité.

Au moins 250 000 € ont été investis dans de nouveaux systèmes de sécurité, notamment des blocs de béton conçus pour empêcher les voitures d'entrer sur le marché, a rapporté dpa.

Le procès du suspect de l'attaque s'est ouvert

Cinq femmes et un garçon sont morts et de nombreuses autres personnes ont été blessées lors de l'attaque du 20 décembre dernier, qui a duré un peu plus d'une minute.

Le procès du suspect a commencé la semaine dernière.

Taleb al-Abdulmohsen, un médecin saoudien de 51 ans, a été inculpé de six chefs d'accusation de meurtre et de 338 chefs d'accusation de tentative de meurtre lors du procès qui s'est tenu au tribunal de Magdebourg et dont les séances ont été programmées jusqu'en mars.

Il risque la prison à vie s'il est reconnu coupable.

Les marchés de Noël constituent une part importante de la culture allemande. Il s'agit d'une tradition annuelle des vacances d'hiver depuis le Moyen-Âge, qui a été exportée avec succès dans une grande partie du reste du monde.