Nous faisons le point sur l'essor des start-up en Afrique, portées par l'innovation et de nouveaux moyens de se connecter et d'attirer de nouveaux clients, et voyons comment les pays de la région visent la prospérité économique.

Dans cet épisode de The Exchange, nous nous intéressons à l'innovation en Afrique. Sur ces dix dernières années, l'Éthiopie a été l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique et du monde. La ministre éthiopienne du Travail et des Compétences, Muferihat Kamil Ahmed, nous explique comment le gouvernement encourage l'innovation de manière à aider également les autres économies du continent.

Muferihat Kamil Ahmed, ministre éthiopienne du Travail et des Compétences euronews

« L'Éthiopie est engagée dans un programme de réformes très complet depuis 2018. Dans ce cadre, investir dans le capital humain est devenu la priorité numéro un du gouvernement. » Muferihat Kamil Ahmed Ministre éthiopienne du Travail et des Compétences

Global Startup Awards Africa

L'édition 2023 des Global Startup Awards Africa euronews

Les Global Startup Awards Africa et le fonds créé en parallèle mettent en relation les entreprises et les investisseurs de l'ensemble du continent. L'une des fondatrices du GIIG, l'organisation à l'origine de l'événement, nous apporte son éclairage.

"Il est très clair, comme depuis un certain temps, que les marchés émergents continuent de dominer la croissance économique mondiale ; selon les prévisions portant sur la période allant jusqu'en 2075, la démographie est l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale et il n’y a qu’un seul continent jeune : l'Afrique," souligne Caitlin Nash.

Trade Depot soutient les petits commerces

La start-up numérique nigériane Trade Depot a levé plus de 100 millions de dollars en 2021 et constitue un exemple de réussite sur le continent. Son fondateur et PDG Onyekachi Izukanne explique pourquoi la technologie des stocks et de la logistique est si importante pour les commerçants africains.

Le PDG de Trade Depot Onyekachi Izukanne s’adresse à The Exchange euronews

« En Afrique, la majeure partie du commerce de détail se fait en dehors des grands supermarchés. Les transactions ont lieu dans des petits magasins de quartier. Notre travail consiste donc à créer une expérience d’e-commerce pour ces détaillants ». Onyekachi Izukanne PDG de Trade Depot

