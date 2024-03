Par Radu Magdin

L'UE et d'autres alliés aux vues similaires doivent se réveiller complètement de leur ancien rêve unipolaire - et d'un monde stable - et s'avancer en tant que partenaire clé crédible pour le Sud dans cette décennie turbulente, écrit Radu Magdin.

C'est un secret de polichinelle que la diplomatie occidentale ne connaît pas ses meilleurs jours dans les pays du Sud.

Lorsqu'il s'est agi de condamner la Russie à l'ONU, en 2022, la plupart des pays qui se sont abstenus étaient des pays du Sud, ce qui correspondait tout à fait à l'opinion publique : selon les sondages effectués à l'époque, seuls 45 % des citoyens auraient soutenu une condamnation trop virulente de la Russie.

Parallèlement, alors que seuls 5 % des citoyens américains interrogés ont déclaré considérer la Russie comme un allié, plus de 80 % des Indiens, 79 % des Chinois et 69 % des Turcs interrogés ont décrit la Russie comme un allié ou un partenaire.

Si l'on prend comme point de référence le moment unipolaire, certains de ces résultats peuvent être surprenants. Mais la réalité sur le terrain pour la plupart des pays du Sud (bien que certains contestent le terme, nous l'utiliserons comme le plus général et le plus inclusif pour les arguments de cet article) a toujours été ambivalente.

Si cela entraîne un réveil diplomatique de la diplomatie occidentale, les biens communs mondiaux pourraient s'en trouver améliorés. Néanmoins, plusieurs aspects doivent d'abord être compris : il est de plus en plus difficile de promouvoir les valeurs démocratiques libérales, l'argent n'est pas un gros mot et les alliances basées sur des intérêts temporaires doivent être acceptées.

Je veux acheter un Coca-Cola au monde entier

Depuis les années 1970 et le milieu de la guerre froide, les États-Unis ont misé sur la construction d'une image publique fondée sur un mélange de libéralisme social et de prospérité matérielle : le sous-texte de la diplomatie américaine est que l'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre.

Dans une certaine mesure, il s'agissait d'un coup de maître - un coup de chance aussi, car les Soviétiques s'appuyaient trop sur l'idéologie et avaient un modèle économique non compétitif.

L'administration Nixon a fait du dollar américain la monnaie de réserve mondiale et les États-Unis ont repris au Royaume-Uni le rôle d'empire commercial du monde.

À mesure que les réseaux commerciaux s'étendaient à travers le monde et que les revenus augmentaient, cette idéologie est devenue le premier port d'appel de toute personne, de l'ouvrier d'usine à l'agent de renseignement local, partout, y compris en Union soviétique.

Comme le dit Jackson J. Spielvogel dans Western Civilisation : "la plupart des citoyens soviétiques ne voulaient pas de liberté démocratique, ils voulaient la liberté de faire des achats à tout prix".

L'Occident et le Nord ne sont plus les seuls à connaître la prospérité mondiale. Il est nécessaire de réinventer l'économie et de renouveler la compétitivité, alors que les citoyens d'autres pays affichent une prospérité globale.

Un soldat donne deux canettes de Coca-Cola à son ami conducteur de char près du bâtiment de la Fédération de Russie à Moscou, août 1991. Czarek Sokolowski/1991 AP

En fait, cette idéologie est devenue presque universelle, à tel point que la proposition de Francis Fukuyama, dans les années 1990, selon laquelle elle n'avait plus de rivaux, était en fait vraie.

L'avantage que cela a conféré à Washington en matière de politique étrangère serait difficile à quantifier, mais lorsque votre produit devient la norme, c'est le signe que votre position sur le marché est plutôt forte : pensez à Xerox ou Kleenex dans les années 1990.

Cette époque est révolue. Elle ne s'est pas terminée avec les tours jumelles ou d'autres événements au cours desquels les experts se sont sentis obligés de déclarer avec grandiloquence que l'Histoire était de retour - mais avec un gémissement : un grand nombre de citoyens occidentaux ne peuvent pas faire leurs courses à tout prix et tout le monde peut dûment s'en rendre compte.

Cela signifie que les diplomates occidentaux en général ne peuvent plus se contenter d'entrer dans chaque salle de négociation en tant que vainqueurs par défaut et doivent s'engager avec leurs homologues étrangers en tenant véritablement compte de leurs souhaits et de leurs besoins, de leurs loyautés envers les factions et de leurs intérêts personnels.

Il est temps de changer d'orientation

L'Occident doit reconnaître ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) dans cette nouvelle réalité.

Les promesses d'avenirs dorés en échange des camisoles de force dorées de SWIFT, des investissements internationaux (l'aide au commerce est davantage souhaitée dans le Sud, la question est de savoir comment y parvenir plus rapidement) et des prêts du FMI sonnent creux depuis plus d'une décennie.

Il n'est donc pas surprenant que de nombreux pays qui s'abstiennent soient également ceux sur lesquels les États-Unis et l'UE - ainsi que d'autres alliés du Nord - n'ont que peu d'influence réelle.

Les décideurs politiques occidentaux devront proposer de véritables biens économiques et financiers susceptibles d'aider leurs homologues étrangers ou de représenter quelque chose qui pourrait être vendu à la population en général comme méritant d'être réélu.

Une femme passe devant un panneau indiquant "Prospérité" en chinois et en anglais à Pékin, juillet 2015. Mark Schiefelbein/AP

Cela s'explique en grande partie par le fait qu'ils n'ont jamais été aussi intégrés dans l'économie mondiale que prévu, et que le monde reste déséquilibré tandis que la concurrence mondiale s'intensifie, l'Asie devenant un acteur plus important à la table mondiale, y compris pour les futurs pays africains et latino-américains.

Tant que la promesse d'un dernier verre était sur la table, de nombreux pays du Sud étaient prêts à renoncer à d'autres alternatives.

Nous aurons toujours des intérêts personnels

En raison de leur suprématie culturelle, les États-Unis ont pu s'appuyer sur une grande stratégie de puissance douce, au-delà des avantages évidents de la puissance dure. Les Européens ont également misé sur leur puissance douce, tout en se joignant aux Américains pour faire preuve de vertu.

Mais la réalité, c'est que nous suivons tous nos propres intérêts. Et parfois, nos intérêts comprennent non seulement des alliances permanentes, mais aussi des alliances temporaires.

En fait, les alliances à court terme fondées sur la concordance des intérêts ne devraient plus être rejetées, en particulier à l'heure de la concurrence entre grandes puissances.

Il est temps d'accepter que des questions telles que le trafic de fentanyl ou l'aide à l'Ukraine impliquent en fin de compte de travailler avec des entités avec lesquelles on n'est pas à l'aise. En d'autres termes, la normalité du pragmatisme est nécessaire pour réussir.

Les Européens ont l'avantage, dans le cadre de l'UE, d'explorer dans le Sud l'idée de pays leaders qui, en raison de leur histoire, ont plus de pouvoir sur le terrain que la moyenne.

Par exemple, au cours des derniers mois, des États d'Europe de l'Est comme la Roumanie ont adopté des stratégies pour l'Afrique et peuvent travailler en étroite collaboration avec des partenaires pour aider à renforcer la crédibilité de l'Occident sur le continent.

La prise en compte de ces considérations fondamentales peut permettre aux États-Unis, à l'UE et à d'autres alliés de même sensibilité, tels que le Japon et l'Australie, de se réveiller complètement de leur ancien rêve unipolaire - et d'un monde stable - et de s'avancer en tant que partenaire clé crédible pour le Sud mondial au cours d'une décennie turbulente.

Sinon, nous risquons de perdre du terrain face aux défis mondiaux et régionaux, de perdre la face et la compétitivité sur la scène mondiale et, surtout, de perdre la confiance des jeunes du Sud, dont la prochaine génération de dirigeants s'intéresse activement aux options de développement rapide.

Radu Magdin est PDG de Smartlink et ancien conseiller des Premiers ministres de Roumanie (2014-2015) et de Moldavie (2016-2017).

