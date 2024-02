La Saint-Valentin, qui est célébrée sur tous les continents depuis des centaines d'années, n’échappe pas à la révolution du numérique. Des experts du commerce de l'amour expliquent à The Exchange pourquoi ce mélange entre tradition et nouveauté est à l'origine d'une énorme réussite économique.

PUBLICITÉ

Dans cet épisode de The Exchange, nous nous intéressons à la Saint-Valentin, qui représente un marché de plusieurs milliards de dollars. Le mois de février est le mois de l'amour depuis le XIVe siècle, mais la technologie est en train de transformer le business de l'amour. Adrian Messerli, le président européen du groupe hôtelier de luxe Four Seasons explique comment les plus grandes marques séduisent les clients en associant les anciennes traditions aux dernières innovations numériques.

Le secteur de l’amour est en plein essor

Selon la société de sondages IPSOS MORI, plus de la moitié des adultes ayant un partenaire (55 %) prévoient de fêter la Saint-Valentin. C'est aux États-Unis que cette journée spéciale est la plus populaire : les trois quarts (75 %) des couples y participent généralement. Tout cet enthousiasme se traduit par des sommes d'argent considérables. Le commerce de l'amour est également en plein essor en Europe. Plus de la moitié des couples (51 %) au Royaume-Uni, en France et en Espagne participent aussi aux achats et aux célébrations.

Source : https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-02/Valentines-Day-around-the-world-2022%20.pdf