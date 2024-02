Comment le Japon utilise-t-il son expertise pour aider l'Ukraine à se relever ?

Le redressement et la reconstruction font partie de l'ADN du Japon. Le pays asiatique aide l'Ukraine déchirée par la guerre de plusieurs manières, notamment en gérant l'élimination des débris, en construisant des infrastructures et en fournissant une aide humanitaire.

À l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, la journaliste d'Euronews Cinzia Rizzi s'est rendue à Tokyo pour en savoir plus sur le soutien apporté par le Japon à ce pays déchiré par la guerre. Le pays asiatique se prépare à la conférence nippo-ukrainienne pour la promotion de la reconstruction économique.

Bien qu'il ait presque tout perdu après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est rapidement redressé et la période de croissance économique record qu'il a connue lui a valu l’expression de "miracle économique japonais". Son expertise dans divers domaines a aidé le Japon à réagir rapidement à la suite de catastrophes majeures depuis lors.

Le pays utilise désormais son savoir-faire pour aider l'Ukraine. Dans cet épisode de Focus, nous explorons quelques-uns de ces cas. Nous commençons par un projet de traitement des débris, promu par l'Agence japonaise de coopération internationale. Nous nous intéressons ensuite aux entreprises privées qui construisent des infrastructures, comme un pont qui relie le sud-ouest de l'Ukraine à la Roumanie, dans le but d'améliorer les liens entre l'Ukraine et l'UE.

L'aide humanitaire joue un rôle important dans la mission d'aide japonaise, tandis que des start-ups comme Instalimb partagent leurs connaissances avec les Ukrainiens pour les aider à fabriquer des prothèses. Plus de 2 500 Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays se sont installés au Japon, une initiative financée par le gouvernement et des organisations à but non lucratif comme la Nippon Foundation.