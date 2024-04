De nombreux Européens ne comprennent pas les fondamentaux de l'économie

Quel est le niveau de compétence financière des Européens ? Spoiler: il n'est pas très bon. Près de la moitié ne comprennent pas les concepts économiques et financiers de base, y compris l'inflation.

PUBLICITÉ

Un tiers des Européens ne comprennent pas comment fonctionne l'inflation, selon une enquête réalisée par Eurobaromètre. La même enquête a révélé que seuls 18 % des citoyens de l'UE étaient en mesure de démontrer un niveau élevé de compréhension financière.

Selon l'enquête, 65 % des citoyens de l'UE savent qu'en période d'inflation positive, le pouvoir d'achat de leur argent diminue, ce qui signifie qu'ils peuvent acheter moins qu'auparavant avec le même montant d'argent.

Le manque de connaissances sur l'inflation pourrait être considéré comme préoccupant

En octobre 2022, l'inflation annuelle dans l'UE avait atteint des niveaux jamais vus au cours des quarante dernières années, à 11,5 %. Alors que la hausse du coût de la vie était la préoccupation la plus pressante pour 93 % des Européens à l'époque, un tiers des citoyens de l'UE ne savaient pas comment l'inflation affectait leur vie.

L'enquête Eurobaromètre, réalisée en mars-avril 2023, comprenait des questions sur les connaissances et les comportements financiers afin de mesurer la littératie financière dans les pays de l'UE.

Environ un quart seulement des personnes interrogées (26 %) dans l'UE ont répondu correctement à au moins quatre questions sur cinq relatives aux connaissances financières. La moitié n'a répondu correctement qu'à deux ou trois questions, tandis qu'un autre quart a trouvé les questions particulièrement difficiles.

Les pays les plus performants ont été les Pays-Bas (43 %), le Danemark (40 %), la Finlande (40 %) et l'Estonie (39 %), où environ quatre personnes interrogées sur 10 présentent un niveau élevé de connaissances financières.

La Roumanie et le Portugal ont enregistré les plus mauvais scores en termes de niveaux élevés de connaissances financières, soit 13 % et 16 %, respectivement.

Parmi les quatre grandes économies de l'UE, seule l'Allemagne a obtenu un score supérieur à la moyenne de l'UE pour cet indicateur. Alors que les scores de la France et de l'Italie étaient légèrement inférieurs à la moyenne de l'UE, ce chiffre était sensiblement faible en Espagne, à 19 %.

À l'inverse, la proportion de personnes ayant obtenu un faible score était la plus élevée à Chypre et en Roumanie (30 % dans les deux cas), suivies de la Grèce (29 %) et du Portugal (28 %).

Avant d'examiner les détails, aimeriez-vous tester vos connaissances financières ? Voici les questions de l'Eurobaromètre !

L'enquête a révélé que 35 % ne comprenaient pas comment l'inflation réduisait leur pouvoir d'achat. La question était la suivante :

« Vous allez recevoir un cadeau de [1 000€] en un an et, cette année-là, l'inflation se maintiendra à 2 %. Dans un an, avec les [1 000€], pourrez-vous acheter : »

Dans l'UE, 22 % ont déclaré pouvoir acheter la même quantité et 7 % ont répondu qu'ils pouvaient acheter plus qu'aujourd'hui. Six pour cent des participants n'ont pas répondu.

La proportion de personnes ayant répondu correctement à cette question (« Moins que ce que vous pourriez acheter aujourd'hui ») était inférieure à 60 % à Chypre, au Portugal, en Grèce, en Roumanie et en Italie, tandis que la Finlande et l'Estonie affichaient les parts les plus élevées, soit 84 %.

Une autre question portait sur la compréhension des intérêts simples et composés :

« Imaginez que quelqu'un place 100€ sur un compte d'épargne avec un taux d'intérêt garanti de 2 % par an. Ils n'effectuent aucun autre versement sur ce compte et ne retirent aucun argent. Quel serait le montant du compte au bout de cinq ans, une fois le paiement des intérêts effectué ? »

Le nombre de personnes interrogées dans l'UE qui ont répondu correctement à cette question (« Plus de [110€] ») était de 45 %. Étonnamment, 19 % ont déclaré que « moins de [110€] » se trouveraient sur le compte.

En ce qui concerne la compréhension de l'importance de la diversification en matière d'investissement, 56 % ont répondu correctement lorsqu'on leur a demandé de compléter cette phrase : « Un investissement dans un large éventail d' « actions de sociétés » est susceptible de l'être. »

La réponse était « moins risquée qu'un investissement dans une seule action ».

PUBLICITÉ

La partie sur le comportement financier comprenait les trois questions suivantes « d'accord ou pas d'accord », qui n'étaient pas difficiles.

● Avant d'acheter quelque chose, je me demande bien si je peux me le permettre

● Je fais le suivi et le suivi de mes dépenses

● Je me fixe des objectifs financiers à long terme et je m'efforce de les atteindre

Les Néerlandais les plus informés, les Finlandais en queue de peloton

La littératie financière globale est basée sur les connaissances financières et les scores comportementaux. En moyenne, dans l'ensemble de l'UE, 18 % des personnes interrogées obtiennent une note élevée pour leur niveau global de littératie financière, 64 % une note moyenne et 18 % une note faible.

PUBLICITÉ

La proportion des personnes ayant obtenu un score élevé variait entre 11 % au Portugal et en Lettonie, 27 % au Danemark, en Slovénie et en Suède, et 28 % aux Pays-Bas.

Au contraire, la proportion de personnes ayant obtenu un faible score était la plus élevée en Finlande (27 %), en Lettonie (24 %), en Belgique (22 %) et en Espagne (22 %).

Qu'est-ce qui ne va pas avec la Finlande ?

Le cas de la Finlande est intéressant. La Finlande a obtenu presque la meilleure note en matière de connaissances financières, tandis que le pays nordique a enregistré la plus mauvaise note en matière de comportement financier. Cela a eu une incidence sur leur score global en matière de littératie financière.

À titre d'exemple, lorsqu'on a demandé aux participants s'ils suivaient et contrôlaient leurs dépenses, seuls 16 % des Finlandais ont répondu « tout à fait d'accord ». Il s'agissait d'un score exceptionnel puisque la moyenne de l'UE était de 49 %.

Les citoyens finlandais ont également obtenu de très faibles notes à d'autres questions relatives au comportement financier.

PUBLICITÉ

Le niveau d'alphabétisation varie selon le sexe, le niveau d'instruction et l'âge

Si l'on considère les résultats socio-démographiques, la proportion de personnes ayant obtenu un score élevé en matière de littératie financière globale est plus élevée parmi les personnes suivantes :

● hommes (24 % contre 13 % des femmes)

● répondants âgés de plus de 39 ans (20 %, contre 13 % des 18-24 ans et 16 % des 25-39 ans)

● les personnes interrogées ayant un niveau d'éducation élevé (26 %, contre 16 % de celles ayant un niveau d'éducation moyen et 12 % pour celles ayant un faible niveau d'éducation).

Si les questions d'éducations son globalement assurées par les Etats membre de l'UE, l'Europe s'efforce de son côté de faire en sorte que ses citoyens possèdent les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour prendre de bonnes décisions financières.