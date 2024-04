Quel est le pays d'Europe le plus instruit ?

La proportion de la population titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur est plus élevée dans les pays nordiques et baltes. Les jeunes et les femmes atteignent également des niveaux d'éducation plus élevés dans toute l'Europe.

La population diplômée de l'enseignement supérieur, qui est le niveau le plus élevé, varie considérablement en Europe. En moyenne, près d'un tiers des personnes âgées de 25 à 74 ans dans l'UE sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, y compris les universités publiques et privées, les écoles supérieures, les instituts de formation technique et les écoles professionnelles. Le niveau d'éducation varie également en fonction de l'âge et du sexe.

Quels sont les pays où le taux d'enseignement supérieur est le plus élevé en Europe ? Comment les niveaux d'éducation varient-ils en Europe ? Quels sont les pays qui accordent le plus d'attention à l'enseignement professionnel ?

Comment les niveaux d'éducation sont-ils définis ?

Les niveaux d'éducation sont définis comme faibles (moins que le lycée), moyens (lycée) ou élevés (études universitaires). La classification d'Eurostat est basée sur la classification internationale type de l'éducation (CITE), et se réfère à :

● Faible : enseignement pré-primaire, primaire et secondaire inférieur (niveaux 0-2 de la CITE) ;

● Moyen : l'enseignement secondaire supérieur et l'enseignement post-secondaire non tertiaire (niveaux 3 et 4 de la CITE) ;

● Supérieur : enseignement tertiaire (niveaux 5 à 8 de la CITE). Il comprend les universités publiques et privées, les collèges, les instituts de formation technique et les écoles professionnelles.

En 2022, 31,8 % des personnes âgées de 25 à 74 ans dans l'UE avaient un niveau d'éducation supérieur, allant de 17,4 % en Roumanie à 49,8 % en Irlande.

Les pays nordiques et baltes affichent des proportions plus élevées que la moyenne de l'UE

La proportion de diplômés de l'enseignement supérieur était plus élevée que la moyenne de l'UE dans les pays nordiques et baltes. La Suède et la Norvège se classent aux troisième et quatrième rangs avec plus de 45 % de diplômés de l'enseignement supérieur.

44 % de la population lettone était également titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. D'autres pays nordiques et baltes affichent également une proportion de diplômés de l'enseignement supérieur supérieure supérieure à la moyenne de l'UE.

Au Royaume-Uni, 43,5 % de la population âgée de 25 à 74 ans était diplômée de l'enseignement supérieur, soit plus que les quatre grands pays de l'UE. La France (38,2 %) affiche la proportion la plus élevée, suivie par l'Espagne (38 %).

Après la Roumanie, c'est en Italie que la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur est la plus faible (18,5 %). Ce chiffre était également légèrement inférieur à la moyenne de l'UE en Allemagne (31,5 %).

La part de la population ayant fait des études supérieures était nettement plus faible dans les pays candidats à l'adhésion à l'UE.

La proportion de la population ayant un niveau d'éducation inférieur était supérieure à 40 % dans quatre pays de l'UE

C'est en Turquie que la part de la population ayant un faible niveau d'éducation était de loin la plus élevée, les deux tiers (61,8 %) n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

Ce chiffre était également inférieur à 40 % dans quatre pays de l'UE, à savoir le Portugal, l'Italie, Malte et l'Espagne.

L'orientation professionnelle joue un rôle important dans plusieurs pays

Si l'on examine les détails du niveau d'éducation moyen, qui comprend l'orientation générale et professionnelle, la part de l'enseignement professionnel est considérablement élevée dans plusieurs pays.

La part des personnes ayant une orientation professionnelle au niveau d'éducation moyen était supérieure à 45 % dans neuf pays de l'UE, dont la République tchèque (63,9), la Pologne (52,2) et l'Allemagne (47,4).

Les jeunes atteignent des niveaux d'éducation plus élevés

La proportion de diplômés de l'enseignement supérieur augmente de manière significative au sein de la population jeune dans toute l'Europe. Cela indique également comment les pays se sont comportés au cours des dernières décennies. Ainsi, le niveau de la population âgée de 25 à 34 ans est largement analysé par les institutions internationales.

Plus des deux cinquièmes de la population de l'UE ont suivi un enseignement supérieur

En 2022, 42 % de la population de l'UE âgée de 25 à 34 ans était titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette proportion varie de 24,7 % en Roumanie à 62,3 % en Irlande.

Contrairement à la population âgée de 25 à 74 ans, les pays nordiques, la Finlande et l'Islande, affichaient une proportion de diplômés de l'enseignement supérieur inférieure à la moyenne de l'UE.

Ce chiffre était supérieur à 50 % dans un tiers des pays de l'UE. Dix pays de l'UE étaient également en retard par rapport à l'objectif de 45 % fixé par l'UE pour 2030.

Les femmes sont plus instruites que les hommes

Dans 35 pays européens pour lesquels des données sont disponibles, les femmes âgées de 25 à 34 ans sont plus nombreuses que les hommes à avoir atteint le niveau de l'enseignement supérieur. En 2022, la proportion de femmes diplômées de l'enseignement supérieur était en moyenne de 47,6 %, contre 36,5 % pour les hommes.

À l'exception de la Finlande, l'écart entre les sexes était nettement plus élevé dans les pays nordiques et baltes en faveur des femmes. L'Islande (25,4 points de pourcentage-pp), la Slovénie (23,8 pp) et la Slovaquie (22,8 pp) ont enregistré la plus grande différence.

La Turquie (1,3 pp), la Suisse (3,6 pp) et l'Allemagne (4,6 pp) affichent l'écart le plus faible, ce qui montre que les proportions de femmes et d'hommes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sont très proches.

La proportion de la population diplômée de l'enseignement supérieur évolue

Dans l'UE, la proportion de personnes âgées de 25 à 74 ans ayant fait des études supérieures n'a cessé d'augmenter. Elle est passée de 19,1 % en 2004 à 31,8 % en 2022.

Apprentissage tout au long de la vie : Adultes en formation

L'apprentissage tout au long de la vie est également important car les gens peuvent avoir besoin d'actualiser leurs compétences. Il est également appelé apprentissage des adultes et correspond à la participation à l'éducation et à la formation des adultes.

Selon Eurostat, il comprend toutes les activités d'apprentissage utiles, qu'elles soient formelles, non formelles ou informelles. L'objectif est d'améliorer les connaissances, les aptitudes et les compétences des participants. L'apprentissage des adultes est un aspect important de la numérisation et de l'automatisation du marché du travail.

En 2022, la part des personnes âgées de 25 à 64 ans dans l'UE qui avaient participé à un enseignement ou à une formation au cours des quatre semaines précédentes était de 11,9 %, allant de 1,7 % en Bulgarie à 36,2 % en Suède.

Alors que la proportion de l'éducation et de la formation des adultes était élevée dans les pays nordiques, les pays des Balkans affichaient des proportions nettement inférieures à la moyenne de l'UE.