Par Gorkem Sifael

Elshad Nuriyev, président du chantier naval de Bakou, explique comment le chantier stimule la croissance industrielle et le développement national de l'Azerbaïdjan.

PUBLICITÉ

Elshad Nuriyev, président du chantier naval de Bakou, souligne l'importance stratégique du chantier naval dans l'écosystème industriel de l'Azerbaïdjan et sa contribution significative au développement du pays. À titre d'exemple, le navire Khankendi, construit au chantier naval de Bakou, a joué un rôle capital dans les opérations sous-marines de la phase 2 du projet Shah Deniz, devenu aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel de l'Europe.

À la suite de sa nomination, Elshad Nuriyev a mis en place trois indicateurs clés de performance (KPI) visant à améliorer les opérations du chantier naval. Le premier KPI porte sur l'amélioration du processus de production par le biais de la technologie, en particulier en intégrant la soudure en réalité augmentée pour gagner en efficacité, en précision et en sécurité lors des formations. Le second KPI vise à renforcer les compétences de la main-d'œuvre en établissant des partenariats avec des institutions universitaires locales telles que l'université ADA et des écoles professionnelles afin d'améliorer l'efficacité et la maîtrise.

Le troisième KPI porte sur le développement durable, avec des initiatives telles que l'utilisation de vélos pour les déplacements internes, l'installation de panneaux solaires et le recours à un excellent système de traitement des eaux, qui profite également aux usines environnantes. L'accent est également mis sur la recherche et le développement, en particulier dans les interfaces homme-navire et la technologie des capteurs intelligents.

Elshad Nuriyev souligne l'importance du travail d'équipe dans la réalisation des objectifs, en saluant les efforts collectifs des ingénieurs, des ouvriers et de l'équipe de maintenance du chantier naval. Selon lui, le développement coordonné du personnel, de la technologie et des installations est essentiel pour atteindre les objectifs fixés et faire du chantier naval de Bakou un pôle d'ingénierie innovante.