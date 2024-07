Si la Serbie a connu la plus forte augmentation du prix des appartements au mètre carré au cours de l'année, il y a un pays en Europe qui a toujours le prix au mètre carré le plus élevé, ainsi que le revenu moyen le plus important.

Bien que la crise actuelle du coût de la vie, l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt aient quelque peu ralenti l'augmentation des prix, plusieurs pays européens ont tout de même enregistré une hausse au mètre carré au cours de l'année écoulée.

Selon une étude réalisée par Deluxe Holiday Homes à partir de données de la Banque des règlements internationaux (BRI) et de Numbeo, la Serbie remporte la palme de la plus forte hausse des prix des appartements entre 2023 et 2024.

La Lituanie arrive en deuxième position, suivie de près par la Roumanie. Malte et l'Espagne ont également connu d'importantes augmentations du prix des appartements au cours de l'année écoulée.

Bien que la Serbie ait connu la plus forte augmentation du prix des appartements au cours de l'année, la Suisse conserve le prix le plus élevé au mètre carré, soit 20 452 dollars (18 781 euros), ainsi que le revenu moyen et le coût de la vie les plus élevés. D'autre part, la Grèce a le prix au mètre carré le plus bas, à 3 157 $ (2 899 €).

La Serbie

En Serbie, le prix des appartements au mètre carré a augmenté de 82,66 % entre 2023 et 2024, pour atteindre quelque 4 052 $ (3 721 €), mais le revenu moyen n'a pas suivi, s'établissant à 832 $ (764 €) par mois en moyenne. Cependant, le coût de la vie est relativement bas dans ce pays d'Europe, à 698 dollars (641 euros) par mois, ce qui pourrait atténuer quelque peu l'augmentation exponentielle des prix des appartements.

L'une des principales raisons de la forte croissance des prix des appartements en Serbie est que les taux d'intérêt sur les prêts immobiliers sont encore assez bas. Il y a également beaucoup d'investissements dans l'immobilier de la part des citoyens qui essaient de placer leurs économies en devises étrangères.

C'est souvent l'une des façons les plus rentables d'investir car l'épargne en devises étrangères ne rapporte que très peu d'intérêts aux banques. D'un autre côté, les fluctuations des taux de change continuent de représenter une menace majeure.

Investir directement dans l'immobilier serbe est également plus judicieux pour les personnes qui occupent des emplois non traditionnels ou flexibles, car sans emploi permanent, elles ont peu de chances d'obtenir un prêt immobilier auprès d'une banque.

L'absence d'autres champs ou investir a également suscité un intérêt supplémentaire pour le secteur immobilier. Un grand nombre d'options de construction et d'infrastructure moins chères dans les banlieues et les périphéries des villes signifie également qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un capital trop important pour devenir un investisseur en Serbie.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a également entraîné un afflux important de locataires russes et ukrainiens cours des derniers mois, cherchant à échapper à la guerre et à ses effets. En conséquence, ils proposent généralement de payer plus cher pour les appartements, ce qui conduit souvent les propriétaires à expulser les locataires en place pour les loger.

Lituanie

Les prix des appartements en Lituanie ont augmenté de 75,78 % entre 2023 et 2024 pour atteindre 4 841 $, les frais de subsistance étant un peu plus élevés qu'en Serbie avec 828 $ par mois en moyenne. Cependant, les salaires moyens sont presque deux fois plus élevés qu'en Serbie, à 1 624 dollars par mois.

Ainsi, bien que les prix de l'immobilier lituanien aient encore fortement augmenté récemment, cette inflation ne semble pas encore s'être répercutée sur le coût de la vie, par rapport au reste de l'Europe.

Les prix des appartements lituaniens ont augmenté pour plusieurs raisons au cours des derniers mois. L'un des principaux facteurs est la croissance relativement forte des salaires dans certains secteurs, afin de suivre la hausse de l'inflation.

Le pays a également vu le coût des matériaux de construction augmenter de manière significative, ainsi que le coût de la main-d'œuvre. Ces dernières années, un nombre croissant d'entreprises du secteur des technologies de l'information et d'autres secteurs se sont installées à Vilnius et dans d'autres grandes villes, en raison des coûts d'exploitation relativement peu élevés. Par conséquent, il y a eu un afflux d'employés et de leurs familles à la recherche d'appartements dans ces zones.

En outre, pendant et après la pandémie, plusieurs vendeurs de biens immobiliers lituaniens, contrairement à leurs homologues d'Europe occidentale, ont choisi d'attendre la fin de l'effondrement, au lieu de baisser leurs prix.

De même, le marché de la promotion immobilière a été très actif, tout en offrant des avantages supplémentaires aux acheteurs potentiels. Le pays a donc réussi à sortir de la pandémie avec un marché immobilier relativement solide.

La Roumanie

La Roumanie arrive en troisième position, avec une hausse de 74,50 % du prix des appartements, à 3 185 dollars le mètre carré. Toutefois, le coût de la vie reste considérablement bas par rapport à ses homologues d'Europe occidentale (679 $). D'autre part, le revenu moyen était également modérément bas, à 1 093 dollars.

Les prix des appartements roumains ont fortement augmenté au cours des dernières années en raison de l'accroissement de la demande et de la pénurie de nouveaux appartements. Cette situation s'explique principalement par des coûts de construction plus élevés, une pénurie de main-d'œuvre et des mesures fiscales peu favorables.

Le développement des infrastructures, qui s'est accéléré ces dernières années, et l'augmentation des salaires ont récemment entraîné une hausse de la demande dans le secteur de l'immobilier.

Malte

Les prix des appartements à Malte ont augmenté à un rythme relativement plus lent que dans les pays susmentionnés entre 2023 et 2024, soit 47,54 %, avec un prix au mètre carré de 3 700 $ (3 397 €). Cependant, Malte a également un coût de la vie relativement élevé de 1 000 $ (918 €) par mois, tandis que les revenus moyens sont restés à quelques pas des coûts, à 1 369 $ (1 257 €) par mois.

Cette situation pourrait refléter la demande croissante pour l'immobilier méditerranéen, compte tenu des changements fiscaux et juridiques importants survenus récemment dans des pays européens clés tels que le Royaume-Uni et la France. Cela a conduit plusieurs personnes fortunées de ces pays à partir s'installer dans d'autres pays européens aux réglementations plus accueillantes, tels que Malte et l'Italie.

La petite taille de Malte et sa population relativement élevée ont également entraîné une forte demande de terrains et d'appartements, en raison de leur rareté apparente, ce qui a encore fait grimper les prix. Étant donné que plusieurs des appartements disponibles sont loués dans le cadre d'Airbnbs et de locations à court terme pour répondre à la forte fréquentation touristique du pays, le nombre d'appartements pour les locaux a encore diminué. Cela contribue également à la flambée des prix.

L'Espagne

L'Espagne se classe en cinquième position, avec une augmentation de 44,34 % du prix des appartements, soit 6 139 $ (5 637 €) au cours de l'année écoulée. Toutefois, le coût de la vie reste assez bas, à 828 dollars (760 euros), presque au même niveau que les économies d'Europe de l'Est, malgré l'économie relativement plus forte de l'Espagne et son secteur touristique robuste.

Les salaires moyens sont également restés élevés, à 2 409 dollars (2 212 euros), ce qui indique que le pays est peut-être en bonne voie pour se remettre des effets de la pandémie.

La raison principale du bond des prix des appartements espagnols est qu'une grande partie des appartements disponibles se trouvent dans des zones considérées comme touristiques. Il s'agit notamment de Saint-Sébastien, Madrid, Valence, Barcelone, Palma, Alicante et des villes de la Costa del Sol.

Par conséquent, comme à Malte, plusieurs des appartements disponibles sont occupés par des expatriés ou par des locations à court terme, ce qui oblige les habitants à payer des prix plus élevés pour moins d'appartements. La reprise du secteur immobilier au cours des dernières années et l'essor des voyages après la pandémie ont également contribué à cette situation.