Même les souris vont au paradis, un film d'animation européen qui vont emmène au septième ciel !

"On s'est dit que si l'on ne réussit pas à financer le film à un certain niveau, on ne le fera pas, parce qu'il y a tellement de personnages, tellement de décors. Je me souviens bien que mes collègues producteurs européens, avec plus d'expérience, m'ont dit dans les forums "Si vous ne faites pas le film en Stop Motion avec plus de 50 personnages et une trentaine de décors... c'était considéré comme bien complexe, mais je crois que cela donne une certaine richesse au film..."