Cartoon Forum 2022 à Toulouse : l'animation européenne en force

C'est le plus plus grand événement européen dédié au secteur de l'animation et aux séries télévisées en particulier. Le Cartoon Forum se tient chaque année en septembre à Toulouse dans le sud de la France. Pendant trois jours, les producteurs y pitchent leur projet devant un millier de diffuseurs, investisseurs et partenaires potentiels venus de 40 pays. Les différents acteurs du secteur ont ainsi, l'occasion de se rencontrer et de nouer de nouvelles collaborations.

Son édition 2022 s'est achevée ce jeudi 22 septembre sur un constat : l'animation est aujourd'hui, un marché mature selon Annick Maes, directrice générale de Cartoon, l'organisme à but non lucratif à l'initiative du Cartoon Forum.

"L'industrie de l'animation n'est plus seulement une forme d'expression culturelle, c'est vraiment une industrie, une perspective économique," estime-t-elle. "De nombreuses personnes travaillent dans l'animation," ajoute-t-elle. "Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience de tous les types d'animation qu'ils voient dans leur vie quotidienne et ce qui est aussi très important, c'est que l'animation n'est pas seulement pour les enfants," fait-elle remarquer.

Les pépites des coproductions internationales

Invitée d'honneur cette année : l'Espagne où le secteur est florissant.

De nombreuses coproductions européennes et sud-américaines ont été présentées comme "Las Primeras" ("Les Premières" en français) de Palo­ma Mora & Bam­bú Orellana (TV ON Producciones / Typ­po Cre­ative Lab), une série dédiée à ces femmes exceptionnelles pionnières dans leur domaine.

"Il convient de mentionner au Cartoon Forum, l'importance que notre secteur accorde à la coproduction," indique María Peña, PDG de l'agence d'investissement espagnole ICEX. "L'Espagne a conclu plus de 30 contrats de coproduction internationale avec différents pays et environ 70% des séries produites en 2022 en Espagne, soit environ 50 titres, sont des coproductions espagnoles," se félicite-t-elle.

La série espagnole "Las Primeras" présentée à Cartoon Forum 2022 TV ON Producciones / Typ­po Cre­ative Lab

Parmi les créations pitchées cette année, on trouve également "Magic Mission in Mexico" de Patricia Mortagne & Hefang Wei (Kazak Productions), une coproduction entre la France, la Belgique et le Luxembourg. Le pilote a déjà été vendu à 17 pays. L'objectif des producteurs est de financer une série de 10 épisodes.

Identités diverses et quête de qualité

Autre projet original présenté à Cartoon Forum : "My Superhero Husband" de Alex Tagali & Mikaela K. Deligianni (Funny Tales / The Alphabet Initiative Agency). Cette série qui a été récompensée par Disney au Festival d'Annecy revisite avec humour, les codes du super-héros et du genre.

Son coproducteur Glen Beaudin nous présente son équipe autrichienne, américaine et grecque basée à Berlin. "C'est un effort international pour représenter l'identité queer dans l'animation et même ici [au Cartoon Forum], au niveau commercial, pour autant que l'on le sache, on est le seul projet d'animation représentant la communauté LGBTQI," précise-t-il.

"My Superhero Husband" d'Alex Tagali & Mikaela K. Deligianni Funny Tales / The Alphabet Initiative Agency

"The Tern" de Slimane Aniss (Cyber Group Studios) figure également parmi les créations très appréciées. Cette série a été réalisée en France et rivalise avec les productions américaines ou japonaises en matière d'animation.

Depuis sa création en 1990, le Cartoon Forum a aidé 922 séries à trouver un financement pour un budget total de 3,95 milliards d'euros.