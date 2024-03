Le Cartoon Movie réunit la crème de l'animation européenne à Bordeaux

Près de 1000 professionnels réunissant producteurs, acheteurs, créateurs, diffuseurs se sont réunis à bordeaux pour le Cartoon Movie, avec la présentation de 55 projets venus de 16 pays européens.

Près d'un millier de professionnels en provenance de 35 pays pour 3 jours intenses de rencontres et d'échanges sur les productions en cours ou à venir, cinéma et télévision, avec un mot d'ordre : l'union fait la force.

Faire une production internationale ou européenne est l'intérêt de Cartoon Movie. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons commencé il y a 26 ans avec ce programme, parce qu'il ouvre les frontières. Il permet de faire connaître les films. Ce n'est pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Annick Maes directrice générale (Cartoon Movie)

Les journées sont organisées en séances de présentations artistiques et financiers des projets en cours de production.

55 projets, venus de 16 pays européens.

Avec un marché en plein développement, qui ne touche plus seulement le jeune public...

Pour Annick Maes en effet, "l'animation pour adultes devient un outil pour raconter des histoires, des histoires qui sont plus ? Je ne dirai pas plus facile, mais plus logique à raconter dans le style de l'animation, en tant que documentaire ou en tant que fiction, nous voyons bien sûr aussi des mélanges de styles qui sont hybrides, et c'est vraiment en train de devenir un nouveau genre.

Cette année, c'est "Pesta", une coproduction entre la Norvège, l'Allemagne et la France, qui a remporté le prestigieux Prix Eurimages au Développement de la Coproduction, remis chaque année au Cartoon Movie.

Avec une équipe essentiellement féminine !

Une histoire d'amour tragique et improbable entre la noble et pieuse Astrid, et le hors-la-loi et païen Eilev.

Pesta Mikrofilm

Depuis sa première édition en 1999, Cartoon Movie a permis à 467 films de trouver un financement pour un montant total de 3,06 milliards d’euros.