La célèbre galerie Saatchi de Londres accueille une toute nouvelle exposition qui explore l'impact du graffiti et du street art (art urbain) à travers le monde. Elle présente les œuvres de plus de 100 artistes.

L'exposition Beyond the Streets London retrace les moments historiques de ce mouvement artistique.

"La nature non conventionnelle, vandale et rebelle du mouvement est au cœur de l'exposition. Mais il s'agit aussi de comprendre la façon dont ce mouvement s'est développé, et comment il a influencé la mode, mais aussi la façon dont les gens font la photographie, et de la musique", explique Evan Pricco, un des curateurs de l'exposition.

Alexandre Farto, alias Vhils, est un artiste portugais fasciné par les visages. Il utilise des matériaux de récupération pour repenser et recréer des murs. Ses œuvres sont l'une des principales attractions de la galerie Saatchi.

"Le travail que je fais, l'ensemble du processus implique toujours un acte de destruction permettant ensuite de recréer, dit Vhils. "À travers un processus de révélation, de grattage de la surface, je crée des histoires et généralement sur des personnes qui sont liées à ces objets ou à cette ville", poursuit-il.

L'art du graffiti

Nous passons des visages à une expression créative d'un autre genre avec les créations de l'artiste hollandais Boris Tellegen, également connu sous le nom de Delta.

"Le graffiti est lié à votre nom. Mais il s'agit aussi de la forme des lettres. Vous savez, il faut les façonner, les écraser et les étirer", explique le jeune artiste.

"Au-delà de tout, il y a tellement de choses que l'on peut retrouver depuis l'origine du graffiti et le chemin qu'il a parcouru à travers l'ensemble du monde du marketing jusqu'aux nouveaux médias. C'est incroyable", dit Killa Kela , spécialiste de l'art autour de la culture urbaine.

New York City Rap Tour

Après avoir été présentée à Los Angeles et à New York, cette exposition met en avant de nouvelles œuvres ici, à Londres.

"Il y a tellement de choses à dire sur le graffiti et la culture urbaine à Londres. Je pense qu'il y a beaucoup d’éléments que vous retrouvez dans cette exposition, notamment le New York City Rap Tour qui est venu à Londres et vous verrez comment cela est lié à la scène musicale et la scène de la culture visuelle", raconte Laura Uccello, directrice des partenariats à Saatchi Gallery.

Vous pouvez visiter Beyond the Streets London à la galerie Saatchi jusqu'au 9 mai.