Berlinale : Ours d'Or pour le documentariste français Nicolas Philibert

Un documentaire français sur la psychiatrie remporte l'Ours d'Or de la Berlinale : "Sur l'Adamant", du Français Nicolas Philibert, a pour sujet une péniche parisienne accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques. Le documentariste avait notamment réalisé "_Etre et avoi_r", en 2002.

Un autre Français figure au palmarès de cette 73e édition : le réalisateur Philippe Garrel reçoit l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur pour "Le Grand Chariot", un film tourné avec ses enfants. "Vive la révolution iranienne" a-t-il commenté en recevant son prix, avant de rendez hommage à Jean-Luc Godard. Le jury a remis en tout sept Ours d'Argent.

Celui de la meilleure interprétation revient à une fille espagnole de 8 ans, Sofia Otera. Elle joue dans "20.000 espèces d'abeilles" le rôle d'un garçon qui se considère comme une fille. La question du genre et de la transidentité a été présente à plusieurs reprises dans le palmarès. Le prix d'interprétation secondaire a ainsi été attribué à une actrice autrichienne transexuelle, Thea Ehre, pour son rôle dans "Till The End of The Night".

Le grand réalisateur américain Steven Spielberg a reçu un Ours d'Or d'honneur, pour l'ensemble de sa carrière.