Rétrospective 2022 : les femmes à l'honneur dans le monde du cinéma

Les femmes ont été à l'honneur cette année dans le monde du cinéma : la Berlinale,la Mostra de Venise, mais aussi le Festival de San Sebastiàn ont récompensé des regards féminins puissants, inspirés, et souvent très politiques.

Le mouvement #MeToo, parti du monde du cinéma avec l'affaire Harvey Weinstein, semble enfin porter ses fruits.

L'Ours d'or décerné au film "Alcarràs"

L'année 2022 a commencé de la meilleure façon pour les femmes avec un Ours d'or décerné à la cinéaste espagnole Carla Simón pour son film Alcarràs lors de la 72e Berlinale.

"Alcarràs" est une ode aux petits exploitants, qui se déroule le temps d'un été dans un coin de Catalogne baigné par le soleil. Le film met surtout en lumière l'avenir des paysans, bousculés par la modernité.

C'est un drame contemporain aux préoccupations sociales assumées par la réalisatrice.

"Ce film n'a pas vraiment de fin heureuse, car il n'y a pas beaucoup d'espoir dans l'agriculture familiale en ce moment. Mais je pense que c'est aussi un film sur la famille et l'importance de prendre soin les uns des autres et d'être unis en temps de crise", a expliqué Carla Simón.

Le président du jury, le réalisateur américain M. Night Shyamalan, avait salué la performance des acteurs qui ont, selon lui, "montré la tendresse et le combat d'une famille", et mis en lumière "notre dépendance à la terre".

La Mostra de Venise couronne Laura Poitras

Un film éminemment politique a également remporté cette année l'une des plus grandes récompenses du cinéma : le Lion d'Or de la Mostra de Venise.

Cette année, la Mostra de Venise a braqué les projecteurs sur le drame des opiacés qui a fait des centaines de milliers de morts aux Etats-Unis.

All The Beauty And The Bloodshed (Toute la Beauté et le Sang Versé) de Laura Poitras, raconte l'histoire vraie de la photographe et militante de renommée internationale Nan Goldin et de son combat pour que la famille Sackler soit reconnue responsable de la crise des opiacés.

Venise distingue surtout une personnalité pugnace qui sonde sans relâche les zones d'ombre de l'Amérique : après avoir travaillé sur l'occupation américaine en Irak puis Guantanamo, elle devient la confidente du lanceur d'alerte Edward Snowden et réalise "Citizenfour", qui avait obtenu l'Oscar du meilleur documentaire.

"Le documentaire, c'est du cinéma. Il l'a toujours été. Je suis une cinéaste et je m'intéresse aussi à la politique et à la justice. Mais je suis ici pour représenter cela dans un film", a dit Laura Poitras.

Le Festival du film de Saint-Sébastien honore la Colombie

Le Festival du film de Saint-Sébastien a aussi récompensé une femme. C'est la colombienne Laura Mora qui a gagné la Concha d'Or, la récompense suprême de ce festival de catégorie A, à l'instar de Cannes, Venise ou Berlin, avec son film "Los Reyes del Mondo" (Les Rois du Monde).

"Ce film a été très difficile à réaliser. Nous avons travaillé pendant un an avec ce merveilleux casting. Ils nous ont tout appris de la vie, de ses difficultés et de sa beauté", a expliqué la réalisatrice colombienne.

Avec ce long métrage, Laura Mora plonge dans les profondeurs des conflits internes de la Colombie.

La réalisatrice a fait appel à des acteurs non professionnels pour les rôles principaux, en choisissant cinq jeunes âgés de 15 à 22 ans qui ont eux-mêmes fait l'expérience de la violence des rues à Medellín en Colombie.

Rá, Culebro, Sere, Winny et Nano. Cinq garçons livrés à eux-mêmes, cinq rois sans royaume, sans loi, sans famille, et qui vont partir à la recherche de la terre promise.