Les Mini Cooper des Beatles : un symbole de la pop culture britannique

C'est en quelque sorte les retrouvailles des Beatles. Ces Mini Cooper ont toutes appartenu aux membres du légendaire groupe britannique.

Les voitures mythiques de Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont été réunies à Londres pour un événement marquant le 60e anniversaire de la Mini Cooper S. Seul absente, la voiture de John Lennon qui a été détruite après un accident dans les années 1970.

La Mini Cooper est devenue un symbole de la culture britannique des années 60 et les Beatles en étaient de fervents collectionneurs. George Harrison a d'ailleurs fait customiser la sienne avec des dessins psychédéliques.

En 1959, la Morris Mini Minor et l'Austin Seven sont les premiers modèles de la voiture à être commercialisés. Quelques mois plus tard, ces deux versions sont finalement réunies sous un seul nom, la Mini. Dans les années 1970, la Mini atteint un immense succès commercial et se positionne en quatrième place des voitures les plus vendues en Europe.