"Now And Then", le dernier morceau des Beatles, sortira le 2 novembre

53 ans après leur séparation, les Beatles sortent un nouveau titre intitulé "Now And Then", produit grâce à l'intelligence artificielle.

PUBLICITÉ

Plus de 50 ans après la séparation des Beatles et alors que deux des membres du quatuor sont aujourd'hui décédés, l'intelligence artificielle a permis la sortie, la semaine prochaine, de ce qui est promis, comme étant la dernière "nouvelle" chanson des Beatles.

Après une mystérieuse promotion de cassettes sur les réseaux sociaux et des projections des Beatles sur des monuments célèbres, à Liverpool, qui semblaient annoncer la nouvelle, la déclaration officielle est enfin tombée.

Le titre dont nous avions déjà parlé, "Now And Then", sera disponible le jeudi 2 novembre, dans le cadre d'un single associé à "Love Me Do", le tout premier single des Beatles sorti en 1962.

"Now And Then" provient du même lot de démos inédites écrites par le défunt John Lennon, qui ont été utilisées par ses anciens compagnons de groupe pour construire les chansons "Free As a Bird" et "Real Love", sorties au milieu des années 1990.

Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison ont travaillé sur "Now And Then" au cours des mêmes sessions, mais les limitations de la technologie ont fait obstacle.

Avec l'aide de l'intelligence artificielle, le réalisateur, Peter Jackson, a résolu ces problèmes en "séparant" les voix originales de John Lennon d'un piano, utilisé à la fin des années 1970. Les voix beaucoup plus claires ont permis à Paul McCartney et Ringo Starr de terminer le morceau l'année dernière.

Le nouveau single contient une guitare que George Harrison avait enregistrée il y a près de trente ans, une nouvelle partie de batterie réalisée par Ringo Starr, la basse de Paul McCartney, le piano et un solo de guitare slide qu'il a ajouté en hommage à George Harrison, décédé en 2001. Paul McCartney et Ringo Starr ont assuré les chœurs.

Paul McCartney a également ajouté un arrangement de cordes écrit avec l'aide de Giles Martin, fils du défunt producteur des Beatles, George Martin.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont ajouté des chœurs tirés des enregistrements originaux des Beatles de "Here, There and Everywhere", "Eleanor Rigby" et "Because".

"Now And Then" sortira le 2 novembre AP Photo

"La voix de John était là, claire comme de l'eau de roche", a confié Paul McCartney lors de l'annonce de l'album. "C'est très émouvant. Et nous jouons tous dessus, c'est un véritable enregistrement des Beatles. En 2023, continuer à travailler sur la musique des Beatles et être sur le point de sortir une nouvelle chanson que le public n'a pas encore entendue, je pense que c'est quelque chose d'assez excitant".

Mercredi prochain, la veille de la sortie de la chanson, un film de 12 minutes racontant l'histoire du nouvel enregistrement sera rendu public.

Le 10 novembre, les compilations rouge et bleue des Beatles "1962-1966" et "1967-1970" sortiront en version augmentée, et "Now And Then", bien qu'il ait été enregistré bien après 1970, sera ajouté à cette dernière collection.