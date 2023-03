Ouverture du 21e Festival et forum international sur les droits humains à Genève

Ouverture ce vendredi du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève. Un évènement incontournable qui rassemble cinéastes, défenseurs des droits de l’homme, décideurs politiques, médias et citoyens.

La célèbre cantatrice Barbara Hendricks, Ambassadrice du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, est la marraine du festival depuis sa création en 2003.

"Il y a des gens qui ne sont pas connus qui résistent et qui militent pour les droits de l'homme avec très peu de moyens, dit-elle. On a la possibilité de voir leurs histoires, qui nous montrent que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Parfois, c'est facile un peu d'être désespéré. Mais quand ont vient ici, on voit que les gens militent de partout et c'est extraordinaire."

Le président de la Confédération suisse, Alain Berset , est également venu apporter son soutien au festival.

"Le cinéma et la culture en général, véhiculent un message, explique-t-il. Sinon ça serait de la décoration. Il faut qu'il y ait un contenu, on pousse à des réflexions. Et un festival sur les droits humains va évidemment contribuer à être un important vecteur de réflexions sur les droits humains, avec des rencontres, des échanges, des débats."

Guerres, migrations, réchauffement climatique, les sujets ne manquent pas. 36 films sont présentés en compétition.

Le Festival international du film et forum sur les droits humains se tient à Genève jusqu'au 19 mars.