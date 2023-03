Grèce : la cantatrice Maria Callas mise à l'honneur pour le centenaire de sa naissance

2023 marque le centenaire de la naissance d'une icône grecque, la cantatrice Maria Callas. Elle sera mise à l'honneur à l'opéra national à Athènes d'avril à décembre.

Celle que l'on surnommait la Divina a bouleversé l'art lyrique du 20ème siècle, se produisant sur les plus grandes scènes mondiales. Exposition, documentaire, gala et ateliers éducatifs : toute une série d'événements sont prévus pour rendre hommage à son œuvre.

"Le centenaire de sa naissance nous donne l'opportunité de redéfinir cet immense phénomène en tant que voix, et bien sûr en tant que personnalité" indique Giorgos Koumendakis, directeur artistique de l'institution grecque.

Cela permettre "de voir ce qu'elle a apporté de nouveau de l'opéra" dit-il, assurant qu'il y a un avant et un après Maria Callas.

"Il est donc nécessaire, à cette occasion, de montrer à la nouvelle génération certains aspects de sa personnalité musicale, qui sont, à mon avis, très importants. Une génération qui ne sait pas exactement ce qu'est Maria Callas".

Au programme notamment, une représentation de l’opéra « Médée » de Cherubini, œuvre revisitée et redécouverte en 1953 dans le monde entier grâce à l’interprétation de Maria Callas, en langue italienne. L'œuvre est coproduite avec trois opéra nord-américains (Le Metropolitan Opera de New York City, le Canadian Opera Company et le Lyric Opera de Chicago).