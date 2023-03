La raison de la présence du prince Harry et d'Elton John au tribunal cette semaine

Le prince Harry et Elton John étaient au tribunal cette semaine, à la surprise générale, pour un procès contre Associated Newspapers.

Le membre de la famille royale et le roi de la pop britannique accusent le groupe de médias, qui publie notamment le Daily Mail et le Mail on Sunday, d'être entré par effraction dans une propriété, d'avoir engagé illégalement des détectives privés et d'avoir mis sur écoute les maisons, les voitures et les téléphones des célébrités. Le mari d'Elton John et cinéaste David Furnish, les actrices Elizabeth Hurley et Sadie Frost figurent aussi parmi les plaignants.

Le prince Harry de Grande-Bretagne arrive à la Cour royale de justice, à Londres, 27.03.2023. Jordan Pettitt/AP

Selon les documents du tribunal, Associated Newspapers aurait obtenu illégalement l'acte de naissance de l'enfant d'Elton John avant que ses parents adoptifs ne l'aient vu et aurait glané illégalement des informations sur une ancienne relation amoureuse du prince Harry.

"Ils ont été victimes de nombreux actes illégaux perpétrés par ceux qui agissent sur instructions de ses journaux", a déclaré l'avocat David Sherborne dans un document du tribunal.

Les faits datent principalement de 1993 à 2011, mais s'étendent également au-delà de 2018, a déclaré M. Sherborne.

L'éditeur nie les allégations et affirme que les plaintes sont trop anciennes pour être déposées et que les informations sur le scandale du piratage téléphonique étaient si largement connues que les sujets auraient pu intenter une action en justice il y a des années.

Il a également fait valoir que la plainte était irrecevable parce qu'elle s'appuie sur des informations que les journaux ont communiquées à titre confidentiel dans le cadre d'une enquête menée en 2012 sur les infractions à la législation sur les médias.

La Grande-Bretagne a mené une enquête d'un an sur l'éthique de la presse après la révélation, en 2011, que des employés du tabloïd News of the World avaient écouté les téléphones portables de célébrités et d'hommes politiques.

Le propriétaire, Rupert Murdoch, a fermé le journal à la suite d'une enquête criminelle et d'un tollé général. Plusieurs journalistes ont été condamnés et la société de Murdoch a versé plus de 350 millions d'euros d'indemnités à des dizaines de victimes de piratage.