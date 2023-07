L'ultime concert pour Elton John

Caisa Rasmussen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Elton John sur la scène de son dernier concert à Stockholm, en Suède, samedi 8 juillet.

Par euronews

Queue de pie rehaussée de strass, lunettes aux verres rouges, la star de 76 ans s'est installée au piano sous les acclamations du public, pour entamer son spectacle d'adieu par l'une de ses chansons les plus populaires "Bennie and the Jets".

Elton John a donné l'ultime concert de sa longue tournée d'adieu à Stockholm, en Suède, samedi soir. Après plus d'un demi-siècle passé sur les routes, le célèbre artiste britannique a salué ses fans, "jouer pour vous a été ma raison de vivre et vous avez été absolument magnifiques". Elton John a interprété 23 chansons retraçant l'ensemble de sa carrière. Avant le rappel, Elton John avait diffusé un message de Coldplay qui jouait ce soir-là aussi dans le pays scandinave, à Göteborg (ouest) dans lequel le chanteur Chris Martin le remerciait pour sa carrière et ses engagements. Le chanteur et musicien, âgé de 76 ans, a remporté cinq Grammy Awards en 52 ans de carrière et donné près de 4 600 représentations dans le monde entier.