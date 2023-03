Luke Skywalker aux côté des Ukrainiens

Mark Hamill, l'acteur connu pour son rôle emblématique de Luke Skywalker dans Star Wars, a prêté sa voix à une application mobile pour avertir les Ukrainiens des bombardements russes.

C'est un moment quelque peu surréaliste : alors que les sirènes d'alerte aérienne se mettent à hurler, la voix calme et rassurante de Marc Hamill, avec la gravité d'un chevalier Jedi, appelle les gens à se mettre à l'abri.

L'application, baptisée "Air Alert", est reliée au système de défense aérienne ukrainien. "Ne soyez pas imprudent", conseille la voix de Luke Skywalker. "Votre excès de confiance est votre faiblesse".

Une fois le danger écarté, elle annonce que "l'alerte aérienne est terminée" et termine par la phrase culte : "que la force soit avec vous".

Ajax Systems, le fabricant ukrainien qui a co-développé l'application, espère que la notoriété de Mark Hamill encouragera les personnes résidant en dehors de l'Ukraine à la télécharger, afin qu'elles puissent réaliser l'angoisse que suscitent chez les Ukrainiens les alarmes constantes.

Selon Oleksandr Berezianskyi, directeur de la recherche et du développement d'Ajax Systems, "cette application a été installée par environ 10 millions de personnes" et "la moitié de la population adulte en Ukraine utilise notre application pour être alertée des menaces aériennes imminentes".

Des habitants de Kyiv réfugiés dans le métro avec leur téléphone pendant une alerte au bombardement. Felipe Dana/AP

Il ajoute que "le fait d'avoir la voix de Luke Skywalker a été très important pour nous, Ukrainiens. Cela nous a montré le soutien d'un monde libre et uni".

Le soutien du "bon côté de la force" aux Ukrainiens

Mark Hamill dit avoir admiré - depuis la Californie - la façon dont l'Ukraine a "fait preuve d'une telle résilience, dans des circonstances aussi terribles".

La lutte contre l'invasion russe, qui en est à sa deuxième année, lui rappelle la saga de Star Wars, dit-il, avec ses rebelles courageux qui luttent contre un vaste empire meurtrier et finissent par le vaincre.

Mark Hamill arrive à la soirée des Oscars de Vanity Fair, le 24.02.2019. AP Photo

En donnant sa voix à la version anglaise de l'application prévenant des raids aériens, il a voulu apporter sa contribution.

Mark Hamill collecte également des fonds pour acheter des drones de reconnaissance pour les forces ukrainiennes, en dédicaçant des affiches de son film emblématique.

"Je suis assis dans le confort de ma maison alors qu'en Ukraine, il y a des coupures d'électricité et des pénuries de nourriture et que les gens souffrent vraiment", a-t-il déclaré. "Cela me pousse à faire tout ce que je peux".