Cela semblait être une prémisse assez logique : produire suffisamment de nourriture pour tout le monde permettra à la population mondiale de se prémunir d'une succession de crises alimentaires.

Mais dans un monde où la mondialisation et la financiarisation de notre système alimentaire peuvent déterminer d'où vient la nourriture que nous consommons et combien nous la payons, ce sont les pays les plus pauvres qui finissent par en payer le prix.

Le réalisateur et journaliste primé Stefano Liberti, qui nous rejoint pour cet épisode spécial de La Surprise du Chef, a passé une grande partie de sa carrière à enquêter sur ces problèmes. Plus précisément : comment la marchandisation de la nourriture et la spéculation affectent les pays à faible revenu qui ont abandonné leur souveraineté alimentaire.

"Je crois qu'au cours des 25 dernières années, la nourriture est devenue une marchandise comme une autre", déclare t'il. "Le système alimentaire est devenu de plus en plus global, donc la nourriture est produite partout dans le monde et la valeur de la nourriture n'est pas liée au mode de production, mais à différents facteurs externes à la production alimentaire."

La guerre en Ukraine met en lumière la problématique

Tout au long de ce podcast, nous avons évoqué la façon dont la guerre russo-ukrainienne a provoqué des chocs d'approvisionnement en céréales dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui dépendent des importations alimentaires. Ces deux pays, la Russie et l'Ukraine, sont souvent qualifiés de grenier à blé du monde en raison des volumes élevés de blé et de maïs qu'ils produisent. Mais la guerre qui perturbe la capacité de l'Ukraine à exporter ces céréales ne dit pas tout.

Les produits alimentaires concernent aussi les productions agricoles ou les matières premières généralement vendues en vrac et échangés sur les marchés internationaux, tout comme l'or ou le pétrole. Ces matières premières peuvent être achetées ou échangées et leur prix est déterminé par des facteurs tels que l'offre et la demande, les conditions météorologiques et les coûts énergétiques. Mais, comme d'autres matières premières, leur prix peut également faire l'objet de spéculations financières.

Lorsque vous achetez du grain, vous n'achetez pas du grain sur place, mais vous achetez du grain sur un contrat futur. Vous achetez des céréales en bourse au prix auquel elles sont censées être dans les prochains mois ou semestres, par exemple. Stefano Liberti

En février de l'année dernière, le déclenchement de la guerre a vu une ruée des investisseurs vers ces contrats à terme qui, selon Stefano Liberti, ont eu des effets sur le marché réel. "Les gens à la bourse achetaient des prix futurs, mais le prix réel augmentait immédiatement... Donc il y avait un effet paradoxal qui donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de céréales, mais les prix montaient, montaient très, très, très vite", précise t'il.

L'idée d'échanger de la nourriture sur des contrats à terme, n'est pas vraiment nouvelle. Certains des premiers agriculteurs et commerçants ont échangé des proto-futures en acceptant d'échanger des récoltes avant même qu'elles ne soient récoltées.

En février d'année dernière, le déclenchement de la guerre a vu une ruée des investisseurs vers ces contrats à terme qui, selon Stefano Liberti. Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Au 19ème siècle, les contrats à terme pour les produits agricoles ont été normalisés aux États-Unis par la Chicago Trade Commission. À cette époque, il s'agissait d'un moyen pour les agriculteurs de sécuriser les prix, de planifier à l'avance et de se protéger des événements climatiques défavorables tout en garantissant aux commerçants un approvisionnement constant en récoltes.

Mais dans les années 1990, les États-Unis ont décidé de déréglementer ces marchés à terme, en introduisant des mesures permettant aux traders de détenir des positions plus importantes sur le marché et permettant la création de nouveaux instruments financiers non soumis à une surveillance réglementaire. L'abrogation de la loi Glass-Steagall, qui séparait auparavant les banques commerciales et celles d'investissement, a également permis aux banques de s'engager dans un plus large éventail d'activités financières, y compris le commerce des matières premières agricoles.

Solutions envisageables

Dans l'ensemble, le résultat net de ces mesures a provoqué un afflux d'investisseurs sur les marchés alimentaires qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'agriculture. "Traditionnellement, vous avez des spéculateurs qui font partie du marché, mais ces dernières années, les spéculateurs sont devenus majoritaires sur ces marchés", explique Stefano Liberti. "Alors ils parient, ils ne l'utilisent pas comme un moyen d'organiser le marché, mais en fait, comme un moyen de faire des profits."

Alors, qui finit par être le perdant dans cette situation ? Ce sont généralement les pays les plus pauvres, qui ont abandonné la souveraineté alimentaire parce que leurs propres producteurs ne peuvent pas rivaliser avec les prix de ceux à l'étranger qui bénéficient des subventions d'État.

Au lieu de cela, ils achètent de la nourriture sur les marchés mondiaux où les prix sont normalement moins chers, et ce malgré le fait que cela les rend plus vulnérables aux chocs de prix causés par la guerre, les événements climatiques ou la spéculation.

Afin d'équilibrer le système alimentaire mondial et de protéger la sécurité alimentaire dans les pays à faible revenu, Stefano Liberti estime que nous devons remonter le temps et mieux réguler les acteurs financiers des marchés alimentaires. "Il y a deux façons de changer la situation. Le premier est de réguler l'échange alimentaire sur les marchés boursiers mondiaux", dit-il. "Ils ont été déréglementés, déréglementés depuis le début des années 90, au XXe siècle. Donc, recommencer à réglementer et empêcher les acteurs financiers et les banques commerciales de parier sur l'alimentation serait un premier pas".

La deuxième possibilité, selon lui, consiste à construire des systèmes de production alimentaire dans les pays les plus démunis afin de les aider à retrouver leur souveraineté alimentaire. C'est une ambition partagée par les cultivateurs d'aliments indigènes méconnus comme le fonio, le sorgho, le pois bambara que nous avons déjà rencontré au cours de cette série.

Pour en savoir plus sur Stefano Liberti, écoutez l'épisode complet en cliquant sur le lien ci-dessus ou partout où vous obtenez vos podcasts. Si vous avez envie de découvrir plus de recettes et d'histoires sur les ingrédients africains indigènes, écoutez les 5 premiers épisodes de notre série.

Le podcast La Surprise du Chef a été financé par le Centre européen de journalisme, par le biais du programme Solutions Journalism Accelerator. Ce fonds est soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates.