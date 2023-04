Les lauréats régionaux du World Press Photo 2023 montrent l'importance du photojournalisme

AVERTISSEMENT : Certaines des images présentées dans cet article contiennent du contenu graphique que certains lecteurs peuvent trouver dérangeant.

Le World Press Photo a annoncé les gagnants régionaux de son concours photo 2023.

La sélection comprend des images qui présentent des histoires de photojournalistes et de photographes documentaires de tous les continents. Ils attirent l'attention sur les problèmes urgents auxquels le monde est confronté aujourd'hui - de la documentation de la guerre en Ukraine et des manifestations historiques en Iran aux réalités de la crise climatique et de l'Afghanistan contrôlé par les talibans.

Sur plus de 60 000 entrées par 3 752 participants de 127 pays, le jury a sélectionné 24 gagnants et six mentions honorables.

Joumana El Zein Khoury, directrice exécutive de la World Press Photo Foundation, commente : "Dans un monde où des dizaines de journalistes sont encore tués dans l'exercice de leurs fonctions chaque année, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux voyages et aux risques de ces photographes - et souvent, à leurs sujets – prendre pour nous apporter ces images de notre monde. Je suis honoré de présenter cette sélection et honoré que nous puissions apporter les histoires vitales qu'ils racontent à des millions de personnes supplémentaires."

Jetez un œil à certaines aux contributions les plus puissantes et incroyablement émouvantes :

Les funérailles de Shireen Abu Akleh - Maya Levin AFP

13 MAI 2022 - La police israélienne a battu des personnes en deuil accompagnant le cercueil de la journaliste d'Al Jazeera Shireen Abu Akleh à ses funérailles, à Jérusalem-Est. La police a interdit aux gens de transporter le cercueil à pied à travers la ville, alors que les personnes en deuil scandaient "Nous sacrifions notre âme et notre sang pour vous, Shireen".

Le prix de la paix en Afghanistan - Politiken/Panos Pictures Mads Nissen

19 JANVIER 2022 - N'ayant pas les moyens de nourrir leur famille, les parents de Khalil Ahmad (15 ans) ont décidé de vendre son rein pour 3 500 dollars. Le chômage et la menace de famine ont conduit à une augmentation spectaculaire du commerce illégal d'organes dans le pays. Hérat, Afghanistan.

Le prix de la paix en Afghanistan Politiken/Panos Pictures Mads Nissen

Sohalullah Hejrat (19 ans) monte la garde pendant la prière du vendredi à la mosquée Sher Shah Suri à Kaboul, en Afghanistan. Il a rejoint les talibans il y a trois ans.

Battered Waters VII / National Geographic Society Anush Babajanyan

Quatre pays enclavés d'Asie centrale sont aux prises avec la crise climatique et le manque de coordination sur les approvisionnements en eau qu'ils partagent. Le Tadjikistan et le Kirghizistan, en amont des fleuves Syr Darya et Amu Darya, ont besoin d'énergie supplémentaire en hiver.

Battered Waters VII / National Geographic Society Anush Babajanyan

Sans titre Ahmad Halabisaz

27 DÉCEMBRE 2022 - Une femme iranienne est assise sur une chaise devant une place animée de Téhéran, défiant la loi obligatoire sur le hijab. "Quelques jours après la mort de Mahsa, je passais devant le boulevard Keshavarzi quand j'ai vu une foule massive d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, scandant un slogan que je n'avais jamais entendu auparavant : "Femme, vie, liberté". Ça m'a éclairée, c'était émouvant", a-t-elle déclaré.

Yana et Victor Reuters Alkis Konstantinidis

18 AVRIL 2022 - Réconfortée par son compagnon Yevgeniy Vlasenko et sa mère Lyubov, Yana Bachek pleure sur le corps de son père Victor Gubarev (79 ans), tué alors qu'il achetait du pain lors du bombardement de Kharkiv, en Ukraine.

Le siège de Marioupol - Associated Press Evgeniy Maloletka

Marina Yatsko et son petit ami Oleksandr Kulahin amènent leur fils de 18 mois, Kirill, mortellement blessé lors d'un bombardement, à l'hôpital de Marioupol, en Ukraine.

Le siège de Marioupol - Associated Press Evgeniy Maloletka

11 MARS 2022 - Serhiy Kralya, un civil blessé lors d'un bombardement par les forces russes, se repose après une intervention chirurgicale dans un hôpital de Marioupol, en Ukraine.

Transition Net-Zero Simone Tramonte

13 JUILLET 2020 - Un opérateur effectue une vérification de routine d'un photobioréacteur dans une installation de microalgues à Reykjanesbær, en Islande. L'entreprise utilise des algues pour produire un complément alimentaire riche en antioxydants.

Transition Net-Zero Simone Tramonte

02 FÉVRIER 2021 - Les opérations de serre à Ostellato, en Italie, sont basées sur une économie circulaire. Les déchets végétaux alimentent l'usine de biogaz (carburant renouvelable) qui alimente la serre.

Transition Net-Zero Simone Tramonte

13 JUILLET 2021 - Les gens nagent à Amager Strand, au Danemark, près d'un parc éolien qui appartient en copropriété à 8 552 consommateurs d'électricité et dessert plus de 40 000 ménages de Copenhague.

Blessures de guerre - Associated Press Emilio Morenatti

Ce projet représente des personnes amputées à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le photographe, qui a perdu une jambe en reportage en Afghanistan, ressent une camaraderie avec les amputés et s'efforce de dépeindre la cruauté de la guerre loi du front.

La rivière mourante - Panos Pictures Jonas Kakó

Alfredo, Ubaldo et José entretiennent des ruches près de Wenden dans le désert de l'Arizona, aux États-Unis.

La voix de New York est Drill - New York Magazine Ashley Peña

Drill, un genre musical originaire de Chicago, aux États-Unis, est peut-être la vague de musique rap la plus récente à connaître un énorme succès mondial, mais son histoire n'est pas nouvelle dans le hip-hop. Même si leurs chansons à succès sont en tête des classements, les artistes de forage de New York sont ciblés par les enquêteurs du département de police de la ville de New York (NYPD) qui passent au peigne fin leurs paroles et leurs clips pour trouver des preuves de crimes liés aux gangs.

Marée noire à Lima - Fondation Bertha Musuk Nolte

21 JANVIER 2022 - Des travailleurs font face à la catastrophe environnementale causée par un déversement de pétrole dans la raffinerie Repsol voisine de La Pampilla à Playa Cavero, au Pérou.

Alpaqueros - Pulitzer Center/National Geographic Alessandro Cinque

02 MAI 2021 - les alpagas se reposent à l'extérieur la nuit à Oropesa, au Pérou. De nombreux alpaqueros (éleveurs d'alpagas) n'ont pas les moyens de construire des abris pour leurs animaux, malgré des températures glaciales à haute altitude.

Alpaqueros - Pulitzer Center/National Geographic Alessandro Cinque

22 NOVEMBRE 2022 - Un fœtus d'alpaga est analysé au Centre de recherche et de production de Quimsachata. Le centre vise à créer des races plus résistantes à la crise climatique.

Je n'entends pas les oiseaux Fabiola Ferrero

18 MAI 2016 - La police arrête un homme lors d'un rassemblement de protestation pour un référendum visant à destituer le président Maduro de ses fonctions, à Caracas, au Venezuela.

Récupérer les morts Mauk Kham Wah

21 FÉVRIER 2022 - Des combattants de la résistance des Forces de défense du peuple se retirent avec le corps d'un camarade, à la suite d'un affrontement avec l'armée birmane, à Moe Bye, dans l'État de Kayah(Karenni), en Birmanie. Les autorités locales avaient envoyé des renforts dans la région alors que les combats avec les groupes d'opposition locaux s'intensifiaient.

Pour plus de photos, rendez-vous sur le site World Press Photo.

Les gagnants mondiaux seront annoncés le 20 avril en ligne et participeront à une exposition à Amsterdam le 22 avril. L'exposition voyagera ensuite à travers le monde et sera exposé dans plus de 60 villes du monde, dont Rome, Berlin, Barcelone, Zurich, Tel Aviv, Taipei, Singapour, Mexico, Jakarta, Sydney et Toronto.