Harry Potter : une nouvelle série télévisée en préparation ?

Par Euronews

En décembre, certaines rumeurs selon lesquelles Warner Bros. Discovery (WBD) envisageait de relancer la série de films à succès de Harry Potter avec un nouveau casting circulaient déjà.

Selon de nouvelles informations, WBD envisage bien de produire une nouvelle adaptation télévisée de sept saisons de la saga littéraire de J.K. Rowling pour HBO Max.

Chaque saison de la série serait basée sur l'un des sept romans d'origine, publiés entre 1997 et 2007.

Les discussions n'en seraient qu'au stade préliminaire, et l'on ne sait pas encore si J.K. Rowling a donné son accord au projet. Celui-ci prévoit que l'autrice ait un certain niveau d'implication dans la série, afin de "s'assurer qu'elle reste fidèle à son matériel original".

Adieu Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint - une nouvelle distribution prendra le relais dans la nouvelle série Harry Potter. Warner Bros

Si cette nouvelle n'est pas surprenante - la franchise a rapporté 25 milliards de dollars depuis 1997 - il reste à savoir si le public sera prêt à accepter une nouvelle série, avec un nouveau casting, compte tenu de la controverse autour de J.K. Rowling.

L'autrice a en effet suscité la controverse pour ses opinions sur la communauté transgenre, ayant fait de nombreuses déclarations condamnées comme transphobes. Au début de l'année, les fans se sont détournés du jeu "Hogwarts Legacy" de Warner Bros. sorti en février, et nombre d'entre eux l'ont carrément boycotté. Un streamer de Twitch a même lancé une collecte de fonds pour l'association caritative Mermaids - qui soutient les jeunes transgenres ainsi que leur famille depuis près de trente ans - en appelant à faire des dons de 56 euros, le prix du jeu, au lieu de l'acheter.

De nouvelles informations sur le projet de la série télévisée devrait bientôt être dévoilées. WBD organise une présentation pour les investisseurs et le grand public le 12 avril pour évoquer la nouvelle stratégie de diffusion en continu et de la nouvelle plateforme de la société, qui regroupera HBO Max et Discovery+.