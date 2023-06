Un tout nouveau parc Harry Potter ouvre ses portes à Tokyo

Par euronews avec AFP TV

C'est seulement le second parc exclusivement consacré au célèbre sorcier britannique à ouvrir ses portes, 26 ans après la parution du premier livre de J.K. Rowlings.

Tout est prêt à Tokyo pour ouvrir les portes du monde magique d'Harry Potter. Un parc à thème exclusivement consacré au sorcier le plus célèbre et le plus populaire de notre temps a été dévoilé aux médias.

On y retrouve Poudlard, l'école des sorciers, les fameux portraits et escaliers en mouvement, mais aussi une réplique du plateau de tournage, ainsi que des restaurants dans le plus pur style britannique.

Les organisateurs espèrent qu'il aura autant de succès que celui qui a ouvert à Londres en 2012 et qui a déjà reçu 17 millions de visiteurs.

Le parc Harry Potter de Tokyo ouvre ses portes au public ce vendredi.