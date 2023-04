Broadway : le rideau tombe pour la dernière fois sur le Fantôme de l'Opéra

Par Euronews avec AFP

Standing ovation pour la dernière représentation à Broadway du Fantôme de l'Opéra.

La célèbre comédie musicale n'a pas survécu à l'après Covid : les touristes n'étaient plus assez nombreux, le rideau est tombé dimanche pour la dernière fois.

En 35 ans, l'histoire du fantôme caché dans les souterrains et amoureux d'une ballerine aura attiré près de vingt millions de spectateurs et rapporté plus d'1,2 milliard d'euros.

Cameron Mackintosh, producteur : "Jamais, dans nos rêves d'enfant les plus fous, nous n'aurions imaginé le succès de Fantôme."

Andrew Lloyd Webber, compositeur : "Merci à tous, merci à tous et merci à New York d'être une maison si merveilleuse pour nous. Je vous remercie."

L'annonce de la clôture avait relancé les entrées et la fin avait été repoussée de février à avril.

Les dernières places se sont vendues à plus de 500 dollars sur les sites de réservations et les fans espèrent qu'une tournée sera annoncée.

Pour ceux qui ont raté la dernière, le Fantôme de l'Opéra continue d'être à l'affiche à Londres et une nouvelle version produite par Antonio Banderas est prévue en octobre prochain à Madrid.