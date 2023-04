Pas intelligent, mais malin ? Le retour des "dumbphones"

Êtes-vous fatigué d'être constamment collé à votre smartphone ? Le défilement incessant et abrutissant de la liste des choses à faire ? Le barrage constant de notifications et la pression d'être connecté au monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ?

Vous n'êtes pas seul.

Ces dernières années, les gens ont de plus en plus tendance à abandonner leurs smartphones tape-à-l'œil pour revenir à des téléphones plus simples et plus classiques, que beaucoup appellent affectueusement "dumbphones".

Mais pourquoi cette révolution rétro prend-elle de l'ampleur ?

Les avantages de l'ancienne école

Un groupe de jeunes utilisant des smartphones en plein air. Canva Images

Jose Briones est un habitant du Colorado âgé de 27 ans, qui a abandonné son smartphone pour un "dumbphone", et qui n'a jamais regretté son choix depuis.

"Je pense que l'une des choses que les gens oublient, c'est que nous vivions sans smartphones et que ceux-ci sont un développement récent. Le monde fonctionnait avant les smartphones", explique Briones.

Pour se simplifier la vie, il se tourne vers les CD lorsqu'il veut écouter de la musique, au lieu de la diffuser en continu. Lorsqu'il doit se rendre quelque part, il imprime des indications avant de partir ou, si nécessaire, se rabat sur la pratique parfois oubliée qui consiste à demander à un inconnu le chemin à suivre.

"Les personnes qui veulent retrouver leur temps et leur attention, et avoir une vie plus profonde et plus utile, je pense que c'est à elles que ce message s'adresse", déclare M. Briones.

Comme le rapporte ExplodingTopics, dans le monde, les gens passent en moyenne 6 heures et 58 minutes par jour devant un écran, soit une augmentation de près de 50 minutes par jour depuis 2013.

Briones n'est pas le seul à vouloir renouer avec le monde analogique. En fait, il participe à la modération d'une page Reddit consacrée aux "dumbphones", qui compte plus de 17 000 membres.

Jose Briones fait partie de ceux qui cherchent à éliminer le stress et les distractions en utilisant des " dumbphones". AFP

Un membre de la page Reddit, répondant au nom de Melanin_King0, a déclaré qu'il lui était plus facile de faire face à la pression mentale et qu'il se sentait mieux en général depuis qu'il avait adopté un téléphone sans fil il y a environ trois semaines.

"Lorsque j'étais constamment sur mon smartphone, j'avais l'impression que mon cerveau s'embrumait", explique Melanin_King0.

"J'avais plus de mal à faire quoi que ce soit et faire défiler les bobines d'Instagram et TikTok sapait ma motivation."

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré que le fait de porter un smartphone provoquait une "anxiété de fond" et des connexions plus superficielles avec les amis et la famille.

Ce sentiment est corroboré par une étude menée l'année dernière par l'Université des sciences médicales de Lorestan, qui a conclu que l'utilisation excessive du smartphone est fortement corrélée à l'augmentation des niveaux d'anxiété et de stress chez les étudiants.

En outre, une autre raison pour laquelle de nombreuses personnes optent pour les "dumbphones" est qu'ils sont beaucoup plus abordables que les smartphones.

Par exemple, un téléphone en briques de base peut être acheté pour seulement 30 euros, ce qui est une aubaine par rapport au prix exorbitant de plus de 1 000 euros du dernier iPhone 14 Max Pro.

Les jeunes s'y mettent aussi

Les générations plus âgées ne sont pas les seules à se réjouir du retour des "dumbphones" ; les jeunes générations, elles aussi, s'inspirent d'Hilary Duff dans le film "Une histoire de Cendrillon", sorti en 2004, et s'engouffrent dans la brèche.

Après la résurgence des tendances de la mode de l'an 2000, des appareils photo jetables et du renouveau du vinyle, il semble que les "dumbphones", en particulier les téléphones à clapet, soient l'une des dernières obsessions "vintage" de la Génération Z.

Sammy Palazzolo, une utilisatrice populaire de TikTok sous le pseudonyme @skzzolno, a acquis une notoriété virale après avoir posté une vidéo expliquant qu'elle et ses amis avaient abandonné leurs smartphones au profit de téléphones à clapet pour leurs sorties nocturnes.

Bien que les téléphones à clapet n'aient pas les fonctionnalités des smartphones modernes, Sammy et ses amis ont constaté que leurs appareils vintage permettaient d'engager la conversation et de nouer de nouvelles relations lors des soirées.

Dans la vidéo, qui a accumulé des millions de vues et de likes, Sammy affirme que l'utilisation d'un téléphone à clapet élimine les aspects négatifs de la vie universitaire causés par les médias sociaux et les textos constants, tout en permettant aux gens de prendre de superbes photos et vidéos.

"Nous avons réalisé que tous les problèmes que nous rencontrons lors d'une soirée, tout ce qui nous amène à avoir une mauvaise relation, tout ce qui nous amène à passer un mauvais moment, provient de notre téléphone (smartphone) pendant que nous sommes dehors", explique Palazzolo.

Cette approche à l'ancienne est préconisée depuis des années par un certain nombre de célébrités hollywoodiennes, dont Keanu Reeves et Chris Pine.

"Le monde des téléphones à clapet est un monde à part entière dans lequel il faut entrer. J'aime ce qui est simple, j'aime ce qui n'est pas compliqué. Je ne veux pas être autant connecté", a expliqué Chris Pine lors d'une interview en 2017.

Un smartphone différent

Bien que le marché pour les appareils autres que des smartphones soit modeste, une poignée d'entreprises répondent aux besoins des consommateurs qui s'intéressent à cette nouvelle tendance.

L'une d'entre elles, basée à Brooklyn, produit le Light Phone, dont le slogan est "conçu pour être utilisé le moins possible".

Ces téléphones sont minimalistes et excluent délibérément de leurs modèles les médias sociaux, la navigation sur Internet et d'autres fonctions potentiellement stressantes.