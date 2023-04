Mémoire, prise de décision, créativité, vieillissement... Les recherches du professeur Viorica Marian montrent que les architectures linguistiques, cognitives et neuronales des personnes multilingues sont très différentes de celles des monolingues.

Aujourd'hui, la majorité de la population mondiale parle au moins deux langues. En Europe, les deux tiers de la population sont bilingues ou multilingues.

"Il y a beaucoup de gens qui sont bilingues et multilingues", explique la psycholinguiste moldavo-américaine Viorica Marian. "Il serait utile de comprendre comment fonctionne cet esprit multilingue, car c'est très probablement l'avenir de l'humanité, surtout si l'on considère les langues artificielles et d'autres systèmes symboliques comme des langues."

Le professeur Viorica Marian a été l'un des pionniers dans le domaine de la psycholinguistique et étudie les cerveaux multilingues depuis les années 1990. Dans son nouvel ouvrage intitulé "The Power of Language : Multilingualism, Self and Society", elle explore l'ensemble des recherches sur le multilinguisme, y compris certaines de ses propres recherches, et les explique en termes simples et compréhensibles.

Viorica Marian, professeure à la Northwestern University de l'Illinois et autrice du "Pouvoir des langues". Penguin Random House

Selon ces recherches, le cerveau multilingue fonctionne très différemment du cerveau monolingue "standard" en ce qui concerne la mémoire, la prise de décision, la créativité, le vieillissement, etc. "Les personnes qui parlent plus d'une langue ou d'un dialecte ont des architectures linguistiques, cognitives et neuronales différentes de celles des personnes qui ne parlent qu'une seule langue", écrit Viorica Marian dans son livre.

"Étudier l'esprit de manière abstraite, comme s'il était monolingue - une seule langue, un seul esprit - est une occasion manquée et nous donne une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'esprit", a-t-elle déclaré à Euronews Culture.

Voici cinq types de fonctionnement des cerveaux bilingues et multilingues, décrits par Viorica Marian dans son livre.

1. Les personnes multilingues peuvent avoir des personnalités différentes selon la langue qu'elles parlent

Les personnes qui parlent couramment plus d'une langue décrivent souvent qu'elles se sentent différemment dans chacune d'elles, car des aspects distincts de leur personnalité ressortent plus fortement en fonction de la langue utilisée.

Dans les tests qui évaluent ce que les psychologues appellent les "cinq grands" traits de personnalité - ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme - les personnes multilingues obtiennent souvent des résultats différents dans leur langue maternelle et dans leur seconde langue.

Pour Viorica Marian, ce phénomène s'est directement traduit par sa capacité à écrire son livre. L'auteure, qui a grandi en Moldavie en parlant le roumain et le russe, a déclaré qu'elle ne pouvait pas imaginer écrire "Le pouvoir des langues" dans une autre langue que l'anglais, qu'elle a appris à l'école. "Écrire en anglais me libère des contraintes imposées par les rôles de genre associés à ma langue maternelle, ce qui me permet d'être la penseuse, l'écrivaine et la scientifique que les femmes de nombreuses langues n'ont pas l'occasion d'être".

"Il y a un aspect professionnel à cela, bien sûr, où je n'ai pas le vocabulaire pour parler de neurosciences et de sciences cognitives en roumain et en russe", a-t-elle déclaré à Euronews Culture. "Mais il y a aussi ce lien personnel, où la langue sert de véhicule à la culture. Et la culture roumaine - et la culture du sud-est de l'Europe en général - a encore du chemin à faire en ce qui concerne la représentation des femmes dans les sciences."

2. Un cerveau multilingue traite toutes les langues, partout et tout le temps

On croyait autrefois que les différentes langues étaient stockées dans des parties différentes du cerveau et que chacune d'entre elles était "activée" lorsqu'elle était activement utilisée. Mais des recherches ont montré que cette théorie était erronée. Un cerveau multilingue traite en fait toutes les langues en parallèle, en les co-activant en permanence. "Lorsque le cerveau traite une langue, ce n'est pas un seul endroit du cerveau qui traite la langue", explique Viorica Marian. "C'est un réseau qui s'étend à toutes les zones du cerveau."

C'est pourquoi les cerveaux bilingues possèdent davantage de voies reliant les différents mots, concepts et souvenirs des différentes langues. En pratique, cela signifie qu'un bilingue français-anglais verra plus de similitudes entre des mots sans rapport entre eux, comme clou ("cloud" en anglais) et nuage, par exemple, qu'une personne uniquement anglophone.

Cela signifie également que si une partie du cerveau est endommagée, une langue peut être plus touchée qu'une autre. Viorica Marian compare cette situation à celle d'un orchestre qui aurait perdu un instrument. "Si vous endommagez une partie du cerveau, tout comme si vous retirez un musicien de l'orchestre, certains morceaux de musique seront plus affectés que d'autres", explique-t-elle. "Un morceau qui dépend davantage du violon sera plus affecté par l'absence du violoniste qu'un morceau qui en dépend moins."

Les personnes qui parlent plus d'une langue obtiennent souvent de meilleurs résultats dans les tâches de créativité et de pensée divergente. Canva

3. Les personnes multilingues sont plus créatives et ont une pensée plus divergente que les personnes monolingues.

La créativité se résume essentiellement au fait que le cerveau établit des connexions entre des éléments apparemment sans rapport. C'est ainsi que naît l'inspiration pour l'art, la musique, l'écriture et même la résolution créative de problèmes.

Étant donné qu'une personne multilingue dispose d'un plus grand nombre de ces connexions dans son cerveau grâce à différentes langues et cultures, elle a tendance à obtenir de meilleurs résultats dans de nombreuses tâches liées à la créativité et à la pensée divergente.

"La co-activation constante de plusieurs langues renforce les liens entre les sons, les lettres et les mots dans l'esprit d'un bilingue, ce qui se traduit par des réseaux plus denses et des connexions plus fortes au niveau des concepts et de la signification", écrit Viorica Marian.

L'apprentissage d'une autre langue pourrait même vous rendre plus créatif, selon Viorica Marian. Mais ne vous attendez pas à des miracles.

Elle écrit que "si l'apprentissage d'une autre langue ne fera pas passer votre créativité de zéro à cent, il peut contribuer à la faire passer de zéro à un peu, de un peu à plus, et peut vous donner l'avantage supplémentaire dont vous avez besoin si vous exercez déjà une profession créative".

4. Les souvenirs sont stockés et rappelés différemment dans un esprit bilingue ou multilingue

La théorie de la mémoire dépendante de la langue suggère que les souvenirs sont plus facilement accessibles s'ils sont rappelés dans la même langue que celle dans laquelle l'événement original s'est déroulé.

Par exemple, si un bilingue mandarin-anglais vous raconte l'histoire de sa vie en anglais, il se concentrera plus probablement sur les choses qui lui sont arrivées en anglais. En revanche, s'il parle mandarin, c'est l'inverse qui se produira.

"Différents réseaux neuronaux sont activés d'une langue à l'autre, et cette activation entraîne l'apparition de différents souvenirs", explique Viorica Marian. "La langue se transforme en quelque sorte parce qu'elle est tellement liée à la culture, à la mémoire et aux expériences personnelles."

Ce phénomène s'observe également dans le monde universitaire. Par exemple, si un bilingue espagnol-anglais est testé en anglais sur quelque chose qu'il a appris en espagnol, ses résultats seront moins bons que si la langue d'apprentissage correspond à la langue du test.

L'utilisation d'une langue non utilisée depuis un certain temps peut même faire ressurgir des souvenirs que l'on croirait oubliés.

5. Apprendre une autre langue peut aider le cerveau à mieux vieillir

Parler différentes langues demande au cerveau de dépenser beaucoup d'énergie, ce qui, à long terme, peut le protéger de certaines formes de déclin cognitif.

Des recherches ont montré que les personnes âgées qui connaissent plusieurs langues ont une meilleure mémoire, et des études démographiques ont révélé que les pays multilingues comptent moins de cas d'Alzheimer.

Une autre étude a montré que le fait de connaître plus d'une langue peut en fait retarder de quatre à six ans en moyenne l'apparition de la maladie d'Alzheimer et d'autres types de démence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que l'on connaît une langue, il n'est même pas nécessaire de la pratiquer régulièrement pour en récolter les bénéfices cognitifs.

"Si vous réfléchissez à des compétences ou à des façons d'investir votre temps, l'apprentissage d'une autre langue peut s'avérer très utile et rapporter des dividendes à long terme au fur et à mesure que nous vieillissons", explique Viorica Marian.