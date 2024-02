L'accent le plus sexy du monde révélé : les Français ne vont pas être contents !

Zut alors ! Le français a été détrôné en tant qu'accent le plus sexy du monde.

Selon la plateforme d'apprentissage des langues Babbel, c'est officiel : le français n'est plus l'accent le plus sexy du monde.

Cette annonce en décevra certainement plus d'un, d'autant plus que Babbel avait interrogé un groupe de 15 000 personnes en 2017, qui avait alors désigné le français comme "l'accent le plus sexy du monde".

Qui a donc détrôné la belle langue française?

6 000 personnes originaires du Royaume-Uni, de France, d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne, ainsi que des États-Unis, ont été invitées à évaluer les langues perçues comme "les plus sexy", "les plus romantiques" et "les plus passionnées".

Les résultats indiquent que l'italien a été perçu comme étant "le plus sexy" et "le plus romantique" par le plus grand nombre de personnes ayant participé à l'étude.

"Certaines caractéristiques de l'italien peuvent contribuer à son attrait", explique Noël Wolf, professeur de langues à Babbel, au journal britannique Daily Mail.

"Certaines caractéristiques phonétiques, telles que le roulement du son 'r', peuvent être distinctives en italien, ce qui, pour beaucoup, est considéré comme charmant ou attirant".

L'anglais britannique a été jugé "le plus poli", tandis que l'allemand a remporté la palme de la langue "la plus directe".

L'enquête s'est également penchée sur les attitudes à l'égard des partenaires parlant une langue différente.

Selon l'enquête, plus de 70 % des Britanniques interrogés considèrent que si leur partenaire parle une langue maternelle différente de la leur, l'apprentissage de cette langue contribuerait à renforcer le lien émotionnel entre eux.

En 2017, la linguiste Patti Adank, professeur de perception et de production de la parole à l'University College London déclarait "les anglophones sont attirés par la mélodie d'une langue comme le français ou l'italien".