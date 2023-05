Tina Turner est morte, elle avait 83 ans

Par Euronews

La légende de la soul, de la pop et du rock est décédée ce mercredi, a annoncé son agent

Tina Turner était notamment célèbre pour ses interprétations de Proud Mary, Simply The Best, What's Love Got To Do With It ou We Don't Need Another Hero...

Un cancer, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance rénale l'ont dramatiquement affaiblie ces dernières années.

Elle a remporté huit Grammy Awards et est entrée au Rock 'n' Roll Hall of Fame en 2021 en tant qu'artiste solo.

Dans les années 70, elle était devenue célèbre avec des tubes comme River Deep, Mountain High, produite avec son mari, Ike Turner, dont elle a divorcé en 1978.

Son influence est immense, et des artistes comme Beyoncé ou Rihanna lui doivent beaucoup.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait "derrière elle sa plus grande oeuvre : sa musique".

Aux Etats-Unis, la Maison Blanche a salué une "icône" et déplore une "perte immense" (porte-parole).