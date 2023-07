Par Saskia O'Donoghue (adapté de l'anglais)

Alors que le légendaire leader des Rolling Stones franchit une étape importante de savie, la Galerie de L'instant de Nice commémore sa carrière longue de six décennies en organisant une exposition de photographies.

Mick Jagger fêtera ses 80 ans le 26 juillet. On pourrait croire que le membre fondateur des Rolling Stones est beaucoup plus jeune, surtout si on l'a vu se produire avec son énergie légendaire et apparemment inépuisable.

Jagger photographié par Terry O'Neill à Londres en 1964. Terry O'Neill/La Galerie de L'instant

C'est dans ce cadre que la Galerie de L'instant de Nice s'apprête à commémorer la carrière de Mick Jagger, longue de six décennies, lors d'une nouvelle exposition.

Photographie de Gered Mankowitz (Londres, 1966). Gered Mankowitz/La Galerie de L'instant

Un hommage à cette icône intemporelle, et c'est pourquoi l'exposition s'intitule "Time is on my Side" ("Le temps est de mon côté").

Depuis les années 1960, Jagger incarne l'archétype de la rock star, et il est donc logique que l'exposition de photographies commence par cette décennie.

M. et Mme Jagger, Mick et Bianca lors de leur mariage à Saint-Tropez en 1971. Jean-Claude Deutsch/La Galerie de L'instant

On y trouve des images du très jeune Jagger prises par des photographes de renom tels que Terry O'Neill, Dominique Tarlé et Gered Mankowitz, principalement à Londres, la ville où les Stones se sont fait connaître.

Jagger et son blason iconique lors de sa tournée en 1972. Ethan Russell/La Galerie de L'instant

Dans les années 1970, la popularité du groupe n'a cessé de croître, avec des tournées mondiales à bord d'un avion des Rolling Stones appelé Starship.

Mick Jagger et Keith Richards lors de leur tournée américaine de 1972. Ethan Russell/La Galerie de L'instant

Les années 70 ont également été marquées par le mariage de Jagger avec l'actrice nicaraguayenne Bianca, qui a rompu la tradition du mariage de la manière la plus emblématique qui soit : en portant un costume blanc et un immense chapeau.

Jagger à Paris en 1976. Dominique Tarlé/La Galerie de L'instant

Des images de l'époque glam rock de Jagger, dans les années 1980, sont également présentées. Photographié aux côtés de sa compagne de longue date, le top model Jerry Hall, et se produisant en tant que leader du groupe de rock sans doute le plus populaire de tous les temps, les photos sont un régal pour les yeux.

Un couple charismatique : Mick Jagger pose avec sa comagne Jerry Hall à Londres, en 1981. Norman Parkinson/La Galerie de L'instant

L'exposition se tient jusqu'au 1er octobre à la Galerie de L'instant, 58 rue Gioffredo, Nice.