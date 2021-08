Les hommages du monde du rock après la mort de Charlie Watts, le batteur des Stones

Un "géant tranquille", "un homme élégant", "un architecte de la musique"... Les hommages n'ont cessé de pleuvoir depuis l'annonce de la mort du batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, à l'âge de 80 ans, ce 24 août 2021.

D'Elton John à Paul McCartney en passant par le groupe Kiss, le chanteur d'Oasis, le batteur de Police, ou encore le batteur des Beatles Ringo Starr, tous ont honoré la mémoire de ce génie de la batterie, un pilier des Rolling Stones...

Avec son visage impassible et son talent unanimement reconnu en matière de rythmique binaire, il offrait sur scène un contrepoint aux déhanchements frénétiques de Mick Jagger et aux pitreries électriques des guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood, qui lui ont rendu hommage par ces photos sans légende...

L'ancien bassiste des Beatles, l'auteur-compositeur-interprète Paul McCartney a envoyé ce message à ses anciens meilleurs ennemis : "mes condoléances aux Stones. c'est un coup dur pour eux car Charlie était un roc et un batteur fantastique, stable comme un roc. Je t'aime, Charlie, je t'aimerai toujours. Tu étais un homme magnifique, mes condoléances et mes sympathie à la famille...."

Le batteur des Beatles, Ringo Star, lui-même âgé de 81 ans, a posté une photo poignante des deux batteurs en train de comparer leurs baguettes, et a écrit : "Que Dieu bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer, peace and love to the family".

Elton John a aussi écrit : "c'est un jour très triste. Charlie Watts était le batteur ultime. Le plus élégant des hommes, et d'une si brillante compagnie.''

Le groupe Duran Duran, sensation des années 1980, a décrit Charlie Watts comme "l'inspiration de légions de batteurs".

Pour tous les musiciens et les amateurs de rock, Charlie Watts est une légende.