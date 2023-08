La 13ème édition du festival de Gabala en Azerbaïdjan a une nouvelle fois, fait la part belle aux stars de la musique, mais aussi aux jeunes talents locaux.

En Azerbaïdjan, la 13ème édition du prestigieux festival de musique de Gabala a réservé cette année, des concerts de musiciens azerbaïdjanais et internationaux venus de Grande-Bretagne, de Turquie, d'Estonie, de Lituanie, de Russie et de Pologne.

Stars et jeunes talents

"Cette édition est ouverte par nos stars Yusif Eyvazov et Dinara Aliyeva qui sont connus dans le monde entier," précise Farhad Badalbeyli, organisateur de l'événement.

"Le programme intègre de jeunes artistes," poursuit-il. "Le festival a aussi une vocation éducative, des conférences ont lieu avant chaque concert," fait-il remarquer. Constatant la présence d'enfants dans le public qui parlent fort lors d'un entracte, "au moins, ils se familiarisent avec la bonne musique !" s'amuse-t-il.

Le festival s'est ouvert le 27 juillet par un concert intitulé "Viva Opera", mettant à l'honneur les plus grands solistes d'opéra azerbaïdjanais.

"La jeunesse, c'est l'avenir de tous les pays"

"Chaque programme de concert intègre de jeunes interprètes," souligne Fuad Ibrahimov. "Le soutien apporté aux jeunes artistes est très important dans le cadre du festival," assure-t-il. "La jeunesse, c'est l'avenir de tous les pays et, évidemment, la participation des jeunes à un tel festival est précieuse," dit-il.

Le projet "Soutien à la jeunesse" a débuté en 2016 et vise à identifier et soutenir les jeunes talents originaires de l'ensemble de l'Azerbaïdjan.

Organisé par la Fondation Heydar Aliyev et soutenu par le ministère de la Culture, le festival est devenu une célébration annuelle des musiques classique et folklorique, du jazz et de la dance music.

Le public peut découvrir des artistes en herbe et écouter des musiciens confirmés. Une combinaison unique de musique et de culture. Le festival s'est déroulé sur plusieurs jours cet été.