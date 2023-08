"Comandante" fait l'ouverture de la Mostra à Venise

Par euronews avec AFP

La Mostra de Venise a officiellement lancé sa 80e édition avec la première mondiale de "Comandante" d'Edoardo De Angelis, un film italien sur la Seconde Guerre mondiale avec Pierfrancesco Favino en tête d'affiche.

Pour cause de grève des acteurs et des scénaristes aux Etats-Unis, le film d'ouverture a dû remplacer "Challengers", le long-métrage très attendu de Luca Guadagnino qui n'a pas pu être livré à temps.

Se déroulant en 1940, "Comandante" raconte l'histoire vraie du commandant Salvatore Todaro (Favino), qui sauva la vie de marins ennemis qui avaient survécu au naufrage de leur navire marchand, le Kabalo, un navire belge qui avait ouvert le feu et précipité l'implication de la Belgique dans la guerre.

En ignorant ses ordres, Todaro a mis en danger la sécurité de son propre sous-marin et de ses hommes afin de faire preuve de miséricorde envers ses semblables.

Le directeur du festival, Alberto Barbera, a décrit le film comme "un appel puissant à la nécessité de placer les valeurs d'éthique et de solidarité humaine avant la logique brutale du protocole militaire".

En effet, le film exhale l’humanité et l'empathie dans un monde obscurci par la noirceur de la guerre.

C'est un bon début pour cette 80e édition, qui a également vu la projection du nouveau film de la réalisatrice italienne Liliana Cavani, "L'Ordre du temps". Cavani et l'acteur Tony Leung Chiu-wai ont reçu les Lions d'or pour l'ensemble de leur carrière.

"Je suis très heureuse et reconnaissante envers la Biennale de Venise pour cette merveilleuse surprise", a déclaré Liliana Cavani en acceptant l'offre.

Charlotte Ramplin et Liliana Cavani au Festival de Venise Vianney Le Caer/Invision

La réalisatrice s'est fait connaître à Venise en 1965 avec Philippe Pétain : Processo a Vichy, Lion de Saint-Marc du meilleur documentaire, suivi de Francesco d'Assise (François d'Assise, 1966), Galilée (1968), I cannibali (L'Année de les Cannibales, 1970), Il gioco di Ripley (Ripley's Game, 2002) et Clarisse (2012).

Tony Leung Chiu-wai a joué quant à lui dans trois films qui ont remporté le Lion d'or au Festival international du film de Venise, A City of Sadness (1989) de Hou Hsiao-hsien, Cyclo (1995) de Tran Anh Hung et Lust, Caution ( 2007) par Ang Lee.

Les autres Premières à venir au Festival du Film de Venise incluent le nouveau film de Michael Mann, "Ferrari", un biopic mettant en vedette Adam Driver dans le rôle d'Enzo Ferrari, le pilote de course italien devenu entrepreneur automobile.

A suivre aussi : "Poor Things", le dernier film de Yorgos Lanthimos, son premier depuis sa première à Venise en 2018 pour son film "The Favorite" qui avait été primé.

"La merveilleuse histoire d'Henry Sugar" de Wes Anderson, la deuxième adaptation du réalisateur par Roald Dahl après "Fantastic Mr. Fox", sur un homme riche qui découvre un gourou qui peut voir sans utiliser ses yeux et entreprend ensuite de maîtriser cette compétence afin de tricher. au jeu.

Également en Première dans les prochains jours le film "Dogman", de Luc Besson. Il s'agit d'un choix controversé pour la section Compétition puisque, depuis 2018, plusieurs femmes ont allégué des abus sexuels contre le réalisateur français et l'ont accusé de viol. Le réalisateur a nié tout acte répréhensible, et même si les accusations ont été abandonnées en raison de preuves insuffisantes par un tribunal français plus tôt cette année, la réputation du réalisateur en a pâti.

Besson rejoint cette année deux autres réalisateurs controversés : Roman Polanski et Woody Allen, qui présenteront respectivement leurs films "The Palace" et "Coup de Chance".

Le 80e Festival de Venise se terminera le 9 septembre.