La nouvelle tournée des Stones a démarré dimanche soir à Houston

Par euronews avec AP

Les Rolling Stones ont entamé dimanche soir à Houston au Texas leur nouvelle tournée Hackney Diamonds, du nom que leur dernier album. Seize dates sont prévues aux États-Unis.

Le temps passe et toutes les bonnes choses devraient avoir une fin. Mais ne dites pas cela aux Rolling Stones qui viennent de donner dimanche soir à Houston le coup d'envoi de leur nouvelle tournée américaine.

Sur scène, l'infatigable Mick Jagger et le guitariste Keith Richards, 80 ans tous les deux, aux côtés de Ronnie Wood qui en a 76.

"C'est formidable d'être de retour dans le Lone Star State", a déclaré Mick Jagger devant un stade bondé, rempli de fans de longue date, dont beaucoup portaient des chemises de concert délavées des tournées précédentes.

Les Stones ont pris la route pour soutenir la sortie de leur dernier album, Hackney Diamonds, leur premier enregistrement depuis 2005.

Houston était la première étape de la tournée du groupe dans 16 villes aux États-Unis. et le Canada. Les autres villes de la tournée comprennent la Nouvelle-Orléans, Philadelphie et Vancouver, en Colombie-Britannique. La tournée se termine le 17 juillet à Santa Clara, en Californie.

Dimanche soir les Stones ont interprété 18 chansons dont plusieurs morceaux du nouvel album. Ils ont également rejoué des classiques comme Sympathy for the Devil, Gimmer Shelter, Honky Tonk Women et l'incontournable Start Me Up.

Le groupe a également joué des choix inattendus, notamment Rocks Off, de leur double album de 1972 Exile on Main St et Out of Time, une chanson de 1966 qui, selon Mick Jagger, n'avait jamais été jouée par le groupe aux États-Unis.

Depuis le décès du batteur Charlie Watts en 2021, les Stones composent désormais le trio principal de Jagger, Richards et Wood. Dimanche, ils étaient soutenus par divers musiciens dont deux claviéristes, un nouveau batteur, des choristes et une section de cuivres.