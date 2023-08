Vous souhaitez vous immerger dans le monde de l'art et de la culture européens cet automne, mais vous ne savez pas exactement ce qui est proposé et ce qui vaut la peine d'être vu ? Nous avons tout ce qu'il vous faut.

L'automne est presque là, apportant avec lui un froid rafraîchissant et des nuits plus longues. Quel meilleur moment pour s'immerger dans les plus belles œuvres d'art que l'Europe a, à offrir ?

PUBLICITÉ

Nous avons méticuleusement sélectionné les meilleures expositions et foires d'art à venir sur le continent, afin que vous soyez bien informés et que vous ne manquiez rien !

Des performances audacieuses de Marina Abramović aux chefs-d'œuvre intemporels de l'artiste norvégien Edvard Munch, ces expositions sont tout simplement incontournables.

Edvard Munch - "Magie du Nord" à la Berlinische Galerie (Berlin, Allemagne)

Edvard Munch - 'Red and White', 1899–1900 Credit: MUNCH, Oslo / Halvor Bjørngård

Nous connaissons tous Edvard Munch pour son tableau emblématique "Le Cri", mais son impact artistique s'est étendu bien au-delà de ce chef-d'œuvre. L'artiste norvégien a défié ses contemporains par la modernité radicale de ses peintures, en particulier à Berlin, où il a exercé une grande influence, au tournant du siècle.

Dévoilée à la Berlinische Galerie, une exposition à venir tisse l'histoire de la relation profonde de Edvard Munch avec Berlin, racontée à travers un éventail de ses peintures, gravures et photographies. Entre 1892 et 1933, Edvard Munch a participé à une soixantaine d'expositions à Berlin, prouvant ainsi que la ville était l'un des hauts lieux européens de sa carrière.

L'exposition présente environ 80 chefs-d'œuvre d'Edvard Munch, ainsi que des œuvres d'autres artistes, tels que Walter Leistikow et Akseli Gallen-Kallela.

Edvard Munch - "Magic of the North" ouvrira ses portes le 15 septembre 2023 et durera jusqu'au 22 janvier 2024.

Louise Bourgeois - " Persistent Antagonism" au Palais du Belvédère (Vienne, Autriche)

Louise Bourgeois - 'Confrérie', 1940 Credit: The Easton Foundation / Bildrecht, Vienna 2023

Que les arachnophobes s'éloignent !

Dans le cadre des célébrations du tricentenaire du Belvédère, les opulentes galeries baroques du palais accueilleront une superbe exposition consacrée aux peintures envoûtantes de l'artiste franco-américaine, Louise Bourgeois. L'exposition est centrée sur ses peintures surréalistes évocatrices des années 1940, qui dialogueront avec un ensemble soigneusement choisi de sculptures, d'installations et de dessins, couvrant l'ensemble de sa carrière.

Si elle est surtout connue pour ses gigantesques sculptures d'araignées en bronze, c'est dans ses peintures à l'huile, réalisées entre 1938 et 1949, que l'artiste a forgé son langage artistique distinctif, et qui captivera son imagination pendant les sept décennies suivantes. Lors de cette exposition, ce sera la première fois, que ces peintures seront exposées en tant qu'ensemble d'œuvres en Europe, et c'est la première grande exposition de l'œuvre de Louise Bourgeois à Vienne depuis une génération.

Achetez vos billets dès maintenant ! **

Louise Bourgeois - "Persistent Antagonism" ouvre ses portes le 22 septembre 2023 et se poursuit jusqu'au 28 janvier 2024.

PUBLICITÉ

'Marina Abramović' à la Royal Academy of Arts (Londres, Royaume-Uni)

Icône du monde de l'art et pionnière de la performance, Marina Abramović a captivé le public en repoussant les limites de son corps et de son esprit Credit: Royal Academy of Arts / Marina Abramović

Marina Abramović, figure emblématique du monde de l'art et pionnière de l'art de la performance, n'a cessé d'envoûter le public pendant cinq décennies grâce à ses explorations révolutionnaires de ses limites physiques et mentales.

L'une de ses premières œuvres, "Rhythm 0", en est un excellent exemple : Marina Abramović a lancé une invitation ouverte au public, l'encourageant à interagir avec elle de la manière qu'il souhaitait - une performance audacieuse qui a atteint son point culminant par un pistolet chargé, pointé sur sa tête.

Dans cette nouvelle exposition majeure organisée à la prestigieuse Royal Academy, les moments clés de l'illustre carrière de Marina Abramović prennent vie à travers une collection de sculptures, de vidéos, d'installations et de performances. Des œuvres phares comme "The Artist is Present" seront redynamisées, par l'utilisation d'images d'archives. En complément, une sélection d'autres pièces sera rejouée par la génération suivante d'artistes de la performance, des individus rompus à la méthodologie propre à Marina Abramović.

Cette exposition est incontournable.

"Marina Abramović"ouvre ses portes le 23 septembre 2023 et se poursuit jusqu'au 1er janvier 2024.

PUBLICITÉ

"Picasso : The Sacred and the Profane", au Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid, Espagne).

Pablo Picasso - 'Man with a Clarinet', 1911-12 Credit: Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid

Le besoin incessant de Pablo Picasso de réinventer son art et de transcender les frontières est évident dans son esprit novateur et sa réinterprétation de l'histoire de l'art.

À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de l'artiste espagnol, l'exposition "Picasso. Le sacré et le profane" met en lumière l'audace avec laquelle il a abordé les thèmes classiques et judéo-chrétiens, intégrant harmonieusement les éléments du passé dans son œuvre tout en contemplant l'essence de la peinture.

Avec une trentaine de tableaux répartis dans trois galeries, l'exposition juxtapose les œuvres de Picasso à celles du Greco, de Rubens et d'autres. Elle explore le portrait, les sujets domestiques et des thèmes contrastés tels que la passion et la violence, offrant un aperçu de l'histoire et du présent.

"Picasso : The Sacred and the Profane" ouvre ses portes le 4 octobre 2023 et se poursuit jusqu'au14 janvier 2024.

Anish Kapoor - "Untrue Unreal" à la Fondazione Palazzo Strozzi (Florence, Italie)

Anish Kapoor - 'To Reflect an Intimate Part of the Red' 1981 Credit: Oliver Santana/Palazzo Strozzi

À partir du 7 octobre, l'illustre Palazzo Strozzi de Florence dévoilera une remarquable exposition présentant à la fois des créations récentes et des pièces établies de l'artiste britannico-indien accompli, Anish Kapoor.

PUBLICITÉ

Considéré comme l'un des artistes vivants les plus influents, Anish Kapoor a transformé de manière indélébile le paysage de la sculpture contemporaine. Au cœur de cette exposition se trouve un point focal remarquable : une sculpture entièrement nouvelle, de grande taille, méticuleusement conçue pour s'harmoniser avec la cour Renaissance du Palazzo Strozzi.

Outre cette pièce maîtresse, chaque galerie de l'exposition guidera les visiteurs dans une odyssée immersive, retraçant les multiples facettes du parcours artistique d'Anish Kapoor. Ce voyage traversera ses sinueuses sculptures en miroir, ses intenses installations cramoisies et ses célèbres créations "Vantablack".

Anish Kapoor - "Untrue Unreal" ouvre ses portes le 7 octobre 2023 et se poursuit jusqu'au 4 février 2024.

"El Greco / Tino Seghal" au Centro Botín (Santander, Espagne)

El Greco - 'Adoración de los Pastores' (1577-1579) Credit: Centro Botín/El Greco

Le Centro Botín présente une exposition unique intitulée "El Greco / Tino Sehgal", qui établit un dialogue entre la peinture emblématique d'El Greco "L'adoration des bergers" (1577-1579) de la collection de la Fundación Botín et une nouvelle œuvre en direct de l'artiste germano-indien Tino Sehgal.

L'œuvre innovante de Tino Sehgal, intitulée "This youiiyou", traite des soins intergénérationnels et des liens émotionnels. Le chef-d'œuvre du Greco, qui faisait à l'origine partie d'un retable à Tolède, présente une représentation centrale de l'enfant Jésus entouré de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de bergers en adoration, dégageant une aura profonde. L'œuvre de Sehgal transforme ce thème en mettant en lumière les gestes complexes et les interactions entre les générations.

L'exposition se déroule dans l'espace ouvert de la galerie de Renzo Piano au Centro Botín, établissant un lien intemporel entre des thèmes historiques et contemporains.

"El Greco / Tino Seghal"ouvre ses portes le7 octobre 2023et se poursuit jusqu'au11 février 2024.

"1-54 Contemporary African Art Fair" à Somerset House (Londres, Royaume-Uni)

Trevor Stuurman - 'Tongoro beauty 5', 2022, Credit - Trevor Stuurman/THK Gallery

La foire d'art contemporain africain 1-54 revient à Somerset House à Londres, marquant la 11e édition de l'événement. Avec plus de 60 exposants internationaux représentant 31 pays, la foire présente le meilleur de l'art contemporain africain et de la diaspora africaine. Parmi eux, 14 galeries se joignent pour la première fois à l'événement, dont Affinity Gallery de Lagos, au Nigeria, et Efie Gallery de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

L'exposition permettra aux visiteurs de s'immerger dans une gamme de médiums allant de la peinture et de la photographie à des installations géantes, avec des artistes établis comme la photographe ivoirienne Joana Choumali et des talents émergents comme Josué Comoe. L'une des pièces les plus remarquables est l'œuvre la plus ambitieuse à ce jour de l'artiste marocain, Amine El Gotaibi, "Illuminez la lumière". Cette dernière est composée de douze sculptures individuelles de grenades, créées en collaboration avec la galerie MCC de Marrakech, au Maroc.

La foire d'art contemporain africain "1-54"ouvre ses portes le12 octobre 2023et se poursuit jusqu'au15 octobre 2023.

"Turning Heads : Bruegel, Rubens et Rembrandt" au Musée royal des beaux-arts (Anvers, Belgique)

Vermeer - 'Girl with the Red Hat' (1664-67) Credit - National Gallery of Art

Après l'exposition Vermeer au Rijksmuseum, qui a battu tous les records, le Musée des beaux-arts d'Anvers change de décor. Cette fois, il ne se concentre pas uniquement sur les œuvres du maître hollandais lui-même, mais aussi sur un ensemble d'artistes de renom tels que Rembrandt, Pierre Paul Rubens et Pieter Bruegel l'Ancien.

Cette collection s'articule autour de l'émergence d'un nouveau genre artistique, l'étude de tête. L'exposition "Turning Heads" du KMSKA rassemble un ensemble impressionnant de 76 chefs-d'œuvre provenant de collections belges et internationales, tous centrés sur ce thème. L'exposition promet d'emmener les visiteurs dans un voyage à travers l'évolution du genre tronie, du début du 15e siècle jusqu'au 19e siècle.

"Turning Heads: Bruegel, Rubens et Rembrandt"ouvrira ses portes le20 octobre 2023et se poursuivra jusqu'au21 janvier 2024.

"David Hockney : Drawing from Life" à la National Portrait Gallery (Londres, Royaume-Uni)

David Hockney's portrait of Harry Styles Credit: David Hockney / National Portrait Gallery

Vous êtes curieux de savoir comment l'emblématique peintre britannique David Hockney a pu capturer l'image de Harry Styles sur une toile ? Votre curiosité est sur le point d'être satisfaite grâce à la grande exposition qui s'ouvrira prochainement à la National Portrait Gallery de Londres.

L'exposition "Drawing from Life" présentera également des portraits de Laura Hockney, la mère de David Hockney, aujourd'hui décédée, de Celia Birtwell, sa compagne styliste de renom, de Gregory Evans, son ancien compagnon, et de diverses personnes de la communauté normande locale. Cette exposition avait déjà été présentée dans les salles de la National Portrait Gallery pour une durée éphémère de 20 jours en 2020, avant d'être reportée en raison de la pandémie.

Outre les 33 nouvelles œuvres, l'exposition comprendra également des dessins au crayon de couleur réalisés par Hockney à Paris au début des années 1970, ainsi qu'une sélection de dessins réalisés dans les années 1980, lorsque l'artiste a créé un autoportrait par jour pendant deux mois.

L'exposition "David Hockney : Drawing from Life"sera inaugurée le2 novembre 2023et se poursuivra jusqu'au21 janvier 2024.

Claude Gillot - "Comédies, fables et arabesques" au musée du Louvre (Paris, France)

Claude Gillot - 'Scène de pantomime : Arlequin esprit follet' Credit: Musée du Louvre / Grand Palais / Suzanne Nagy

L'artiste français, Claude Gillot, était un touche-à-tout qui excellait dans diverses disciplines, notamment la peinture, la gravure sur métal et la conception de pièces de théâtre.

Sous la direction de Jean-Antoine Watteau, les prouesses artistiques de Gillot s'épanouissent. Cependant, ce sont ses dessins rococo fantaisistes qui suscitent l'admiration de la bourgeoisie parisienne. Au cœur de son œuvre, une importante collection de dessins témoigne de sa fascination pour l'essence comique de la Comédie italienne, caractérisée par des pantomimes, des acrobaties et des personnages travestis.

L'exposition qui se tiendra prochainement au musée du Louvre constitue l'hommage le plus ambitieux jamais rendu à Claude Gillot, avec près de 90 de ses œuvres. Cette exposition ne présente pas seulement la collection existante et la plus complète de pièces de Gillot, mais aussi des prêts d'institutions prestigieuses telles que la Morgan Library & Museum, le Metropolitan Museum of Art de New York, la Bibliothèque royale de Belgique et le Musée d'Art.

L'exposition"Claude Gillot - "Comédies, fables et arabesques"ouvrira ses portes le9 novembre 2023et se poursuivra jusqu'au12 février 2024.