Pourquoi les adolescents de la génération Z veulent-ils moins de sexe à l'écran ?

Selon une nouvelle étude, les téléspectateurs de la génération Z considèrent que trop de "moments sexy" dans les émissions télévisées et les films les rebutent.

Une étude récente menée par l'UCLA (Université de Californie) révèle que les personnes âgées de 13 à 24 ans souhaitent moins de scènes de sexe à la télévision et au cinéma.

L'étude a révélé que la génération Z a un penchant plus marqué pour les récits centrés sur les bonnes vieilles relations platoniques, plutôt que sur les rencontres sexuelles explicites.

Plus de la moitié (51,5 %) des 1 500 participants à l'enquête "Teens and Screens" de l'UCLA ont admis qu'ils préféraient, de loin, regarder des contenus axés sur l'amitié.

Malgré la popularité d'émissions à caractère sexuel telles que Euphoria de HBO et Sex Education de Netflix, près de la moitié des personnes interrogées (47,5 %) estiment que la plupart des émissions de télévision et des films pourraient se passer de sexe dans leurs intrigues, et 44,3 % pensent que la romance dans les médias est largement surutilisée.

Les chercheurs à l'origine de l'étude ont baptisé cette tendance évolutive "nomance".

Quelles sont les raisons de cette évolution ?

L'équipe de recherche a attribué la préférence de la génération Z pour les divertissements chastes à un désir de relations plus saines entre les personnages, qui s'est intensifié après des mois d'isolement pendant la pandémie.

"Les jeunes ressentent un manque d'amitiés proches, une séparation d'avec leur communauté et le sentiment que leur identité de citoyen numérique a supplanté leur sentiment d'appartenance au monde réel", expliquent les chercheurs Stephanie Rivas-Lara et Hiral Kotecha, dans un essai consacré aux résultats de l'enquête.

Ana, une jeune fille de 16 ans qui a répondu à l'enquête, fait part de ses sentiments et déclare : "quand les médias contiennent trop de sexe, mes amis et moi nous sentons souvent mal à l'aise".

"Mes amis et moi supportons peut-être maladroitement cette situation", confie Joseph, 20 ans, un autre participant à l'enquête.

Les résultats de l'enquête reflètent les nombreuses critiques dont a fait l'objet l'émission de HBO, The Idol, en raison de sa nudité excessive et de son contenu sexuel explicite. L'émission a été accusée de présenter des thèmes liés au "fantasme du viol" et au "torture porn".

Yalda Uhls, fondatrice du UCLA Centre for Scholars and Storytellers, affirme : "ce n'est pas que les jeunes ne s'intéressent pas à la télévision, aux films et aux autres médias à contenu sexuel, c'est qu'ils veulent voir plus de types de relations et des relations différentes".

La génération Z est-elle moins excitée ?

La tendance croissante à la "nomance" va également dans le sens d'études antérieures montrant un déclin de l'activité sexuelle au sein de la génération Z.

Une étude réalisée en 2021 par les Centres de contrôle et de prévention des maladies(CDC) a révélé que seuls 30 % des adolescents avaient eu une activité sexuelle, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 38 % de 2019 et aux plus de 50 % des décennies précédentes.

Cette baisse est la plus importante jamais enregistrée dans l'histoire de l'enquête, qui est menée tous les deux ans depuis 1990 auprès de plus de 17 000 adolescents.

Kathleen Ethier, du CDC, a déclaré que cette baisse pouvait être une bonne chose si elle reflétait le fait qu'un plus grand nombre de jeunes prenaient des décisions saines pour retarder les rapports sexuels et réduire le nombre de leurs partenaires.

"Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il s'agit potentiellement d'un reflet de l'isolement social", confie Kathleen Ethier, directrice de la division des CDC chargée de la santé des adolescents et des écoles.