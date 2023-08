Les séries à ne pas manquer : le guide d'Euronews Culture sur les rendez-vous de l'automne

À l'approche de l'automne, ceux qui sont prêts à se laisser emporter par les vibrations "hygge" (atmosphrère chalereuse en danois) en regardant une série télévisée de premier ordre trouveront ici une liste complète des émissions à ne pas manquer, tous genres confondus.

Avec l'arrivée des longues nuits noires, il n'y a pas de meilleur moment pour se préparer à rentrer à l'intérieur et à allumer la télévision.

PUBLICITÉ

L'automne a toujours été la saison la plus propice au lancement de programmes télévisés à succès et, avec l'essor irrésistible du streaming, nous avons encore plus de choix que jamais.

Euronews Culture est là pour vous aider à affiner vos choix. Sans plus attendre, voici nos dix séries incontournables pour la saison à venir.

The Crown

Où la regarder ? Sur Netflix

Date de sortie ? A CONFIRMER

En commençant par celle que nous attendions tous, sans aucun doute, la saga royale s'achève avec sa dernière saison, au moment même où le roi Charles en entame une nouvelle, dans la vraie vie.

Dans la sixième série, la reine Elizabeth II sera interprétée par Imelda Staunton. Les actrices précédentes, Claire Foy et Oliver Colman, devraient revenir dans des rôles secondaires.

Romance royale : La dernière série de The Crown suivra la rencontre entre le prince William et sa nouvelle épouse Kate Justin Downing/Netflix

Selon certaines rumeurs, la série commencera par la mort de la princesse Diana, interprétée par Elizabeth Debicki, et les responsables de la série ont insisté sur le fait que cet événement tragique serait traité de manière respectueuse.

L'accent étant mis sur la "nouvelle génération" de membres de la famille royale, gardez un œil sur le jeune prince William, qui sera interprété par Rufus Kampa et Ed McVey.

The Wheel of Time

Où la regarder ? Prime Video

Date de sortie ? Vendredi 1er septembre (la première saison est disponible dès maintenant)

Après l'énorme succès de la première saison, cette série fantastique, extrêmement populaire, est de retour. Basée sur les romans de Robert Jordan, cette série à gros budget suit Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine, un membre puissant d'une organisation magique, et son groupe de jeunes héros qui pourraient sauver le monde.

PUBLICITÉ

Dans cette série, ils poursuivront leur quête pour accomplir la prophétie et vaincre le Ténébreux, une force cosmique maléfique dans l'univers.

Étant donné que la série compte 14 livres officiels, il est peu probable que l'histoire soit bouclée dans cette saison, mais elle vaut quand même la peine d'être regardée. Le voyage est aussi important que la destination, n'est-ce pas ?

Welcome at Wrexham

Où le regarder ? Disney+

Date de sortie ? 13 septembre (la première saison est disponible dès maintenant)

Rob McElhenney et Ryan Reynolds sont de retour pour de nouvelles frasques à la tête du troisième plus ancien club de football professionnel du monde.

PUBLICITÉ

En 2020, les acteurs de l'autre côté de l'Atlantique se sont associés pour racheter les Red Dragons, un club gallois de footballeurs outsiders.

Les coprésidents de Wrexham AFC Ryan Reynolds (R) et Rob McElhenney au club en novembre 2022 Oli Scarff/AFP via Getty Images

L'émission les suit dans leurs efforts pour redresser l'équipe, tout en reconnaissant que Rob et Ryan ont très peu d'expérience dans le monde du football - ou dans le travail en commun.

Toute l'action se déroule dans la ville ouvrière de Wrexham et le club compte des supporters dévoués qui espèrent amener leurs joueurs préférés à la gloire. Ce n'est pas une mince affaire, mais Rob et Ryan continueront à faire de leur mieux pour atteindre cet objectif, tout en apportant à la communauté galloise une notoriété et une attention bienvenues. Si l'on en croit l'improbable tournée américaine de l'équipe cet été, Wrexham est prêt à atteindre de nouveaux sommets.

Les Burning Girls

Où le voir ? Paramount

Date de sortie ? Le mois d'octobre

PUBLICITÉ

Si vous aimez les drames noirs, voici une série à inscrire sur votre liste.

Réalisée par Hans Rosenfeldt, le cerveau du classique scandinave "The Bridge", la série est basée sur le best-seller du même nom de CJ Tudor.

Faites froid dans le dos : The Burning Girls s'annonce comme un favori qui donne la chair de poule Buccaneer Media/Paramount+/Joss Barratt

Dans cette série en six épisodes, Samantha Morton incarne le révérend Jack Brooks, une mère célibataire endeuillée. Avec sa fille adolescente, elle s'installe dans un petit village à la recherche d'un nouveau départ, mais tout n'est pas ce qu'il semble être. Leur nouvelle maison cache des horreurs et des mystères qui remontent à plusieurs siècles.

C'est le complément parfait à votre liste de visionnage pour la saison effrayante.

All The Light We Can't see

Où le regarder ? Netflix

Date de sortie ? Le 2 novembre

Si vous aimez les drames historiques, vous ne pouvez pas vous tromper avec le dernier projet de Steven Knight.

Le scénariste de films à succès comme "Peaky Blinders" a adapté le roman d'Anthony Doerr, lauréat du prix Pulitzer, pour cette série Netflix.

Mark Ruffalo joins the ensemble cast for All the Light We Cannot See Netflix

Située pendant la Seconde Guerre mondiale, Aria Mia Loberti incarne Marie-Laure, une adolescente française aveugle dans le Paris occupé, qui navigue dans la vie après l'invasion nazie.

L'ensemble de la distribution, qui joue aux côtés de Mark Ruffalo et Hugh Laurie, est soutenu par Louis Hofmann, qui incarnera le technicien radio allemand au grand cœur Werner Pfennig.

Ce drame en quatre parties promet d'être fidèle au livre extrêmement populaire dont il s'inspire et devrait être un événement à ne pas manquer cette année.

Love & Death

Où la regarder ? ITVX (déjà disponible sur HBO Max)

Date de sortie ? Le 7 septembre

Il semble qu'Hollywood ne se lasse pas de Candy Montgomery en ce moment. L'année dernière, Jessica Biel a incarné cette femme au foyer texane meurtrière dans la série Candy sur Hulu et aujourd'hui, c'est Elizabeth Olsen qui reprend le rôle.

Contrairement à son rôle dans "WandaVision", la série préférée de Marvel, Elizabeth Olsen incarne Montgomery dans cette série de l'écrivain américain David E Kelley.

Kelley est un auteur prolifique ("Big Little Lies" et "Nine Perfect Strangers") et cette série de sept épisodes sera probablement aussi populaire.

Sortie aux États-Unis au printemps, nous avons dû attendre un peu pour une sortie européenne mais, compte tenu de la popularité de Kelley, nous pensons que cette série sur les crimes réels vaudra la peine d'être attendue.

Squid Game: the Challenge

Où la regarder ? Sur Netflix

Date de sortie ? Novembre

Difficile de croire que la série sud-coréenne à succès "Squid Game" est sortie il y a deux ans. Pour être honnête, nous ne nous sommes pas encore remis du traumatisme.

Confirmant que les producteurs de télévision sont prêts à tout essayer une fois, Netflix verra 456 personnes réelles participer à des épreuves sur le thème du "Squid Game" pour gagner la somme astronomique de 4,56 millions de dollars (environ 4,2 millions d'euros), soit le prix le plus élevé jamais attribué à une émission de téléréalité.

Pas de morts, s'il vous plaît : Squid Game est de retour sur Netflix, mais avec une tournure non sanglante Netflix

Ne vous inquiétez pas, le gagnant pourra conserver cette somme, notamment parce que, contrairement à l'émission originale, personne ne mourra au cours de la tentative.

D'après les premiers rapports, les tâches ne seront peut-être pas mortelles, mais elles seront absolument difficiles. Si les stratégies acharnées, les alliances impies et les trahisons sont votre tasse de thé, cette série est faite pour vous cet automne.

Wilderness

Où la regarder ? Prime Video

Date de sortie ? A CONFIRMER

C'est l'un des thrillers les plus attendus de l'année, et pour cause.

Avec Jenna Coleman et Oliver Jackson-Cohen, l'action suit Olivia et Will Taylor, un couple dont le mariage semble parfait.

Malgré les apparences, quelque chose ne tourne pas rond. Will a eu une liaison et Olivia en est consciente.

Après que Will a suggéré un voyage dans les parcs nationaux américains, sa femme commence à préparer sa vengeance.

Cette adaptation du best-seller de BE Jones vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement.

Loki

Où le voir ? Sur Disney+.

Date de sortie ? 6 octobre (la première saison est disponible dès maintenant)

Loki est de retour pour une deuxième saison - et les fans de Marvel Studios vont se réjouir.

L'action reprendra là où la première saison s'est arrêtée, suivant le Loki de Tom Hiddleston qui saute dans le temps avec son ami Mobius (Owen Wilson) alors qu'ils voyagent à travers le multivers.

Tom Hiddleston reprendra son rôle dans la deuxième série de Loki, le personnage favori de Marvel Disney+

Dans la dernière saison, ils ont dû faire face aux conséquences chaotiques créées par Sylvie, l'une des variantes de Loki, qui a tué Celui qui reste à la fin de la série.

Cette fois-ci, ils devront faire face à encore plus de menaces, notamment Kang le Conquérant, interprété par Jonathan Majors, et OB, l'obsédé du temps, interprété par Ke Huy Quan, lauréat d'un Oscar, qui fait ses débuts chez Marvel.

Culprits

Où le regarder ? Disney+

Date de sortie ? A CONFIRMER

Les films de braquage sont toujours captivants, et cette série ne semble pas différente.

Qui n'aime pas les films de braquage ? Culprits s'apprête à séduire les amateurs de captures d'écran. Disney+

Avec l'inimitable Gemma Arterton et Eddie Izzard, cette comédie policière en huit épisodes verra les membres d'une bande de criminels d'élite éliminés les uns après les autres par un tueur en série inconnu.

Parmi tous les jeux et amusements, nous serons encouragés à deviner qui tue les membres du gang et pourquoi. Le meurtrier pourrait-il être un traître issu de leurs rangs ou un ennemi mystérieux ? Nous avons hâte de le découvrir !