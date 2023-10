Dans une déclaration commune, les acteurs de la série phare des années 90 se sont dits "complètement dévastés".

Les stars de la série télévisée à succès "Friends" ont rompu le silence après la mort "incommensurable" de Matthew Perry.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer ont déclaré, dans un communiqué commun adressé à People : "nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples acteurs. Nous sommes une famille".

C'est la première déclaration publique des autres acteurs de la série "Friends" sur la mort de Matthew Perry.

"Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte incommensurable", précise également le communiqué. "En temps voulu, nous en dirons plus, dès que nous le pourrons. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l'aimaient dans le monde entier."

De 1994 à 2004, chacun des cinq acteurs a joué dans tous les épisodes des dix saisons de la sitcom de NBC, aux côtés de Matthew Perry, qui a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles samedi, à l'âge de 54 ans.

Après une première enquête, le coroner du comté de Los Angeles a différé la détermination de la cause du décès, laquelle pourrait prendre des semaines.

Parmi les autres personnes qui ont pleuré Matthew Perry, il y a Salma Hayek, sa co-star dans la comédie romantique "Fools Rush In", dont Matthew Perry avait dit qu'il s'agissait probablement de son meilleur film.

"Il m'a fallu quelques jours pour digérer cette profonde tristesse. Il y a un lien spécial qui se produit lorsque vous partagez des rêves avec quelqu'un, et qu'ensemble vous travaillez pour les atteindre", écrit Salma Hayek dans un post Instagram. "Au fil des ans, lui et moi nous sommes retrouvés à nous remémorer cette période significative de nos vies avec un profond sentiment de nostalgie et de gratitude. Mon ami, tu es parti beaucoup trop tôt, mais je continuerai à chérir ta bêtise, ta persévérance et ton joli cœur."