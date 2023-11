Qui sera le Meilleur film Européen 2023 ? Tour d'horizon des prétendants

Les European Film Awards récompensent chaque année le meilleur du cinéma européen. Cette année, la compétition est particulièrement équilibrée et relevée avec notamment 'Anatomie d'une chute', Palme d'or 2023 à Cannes.

Quel sera le meilleur film européen de l’année ? La liste des nominés vient d’être annoncée et le verdict tombera de Berlin le 9 décembre à l’occasion d’une grande cérémonie organisée par la European Film Academy.

Qui succédera donc à 'Sans Filtre' ('Triangle of Sadness') de Ruben Ostlund qui avait tout raflé l’an dernier ?

La compétition cette année est très relevée, sans favori, et donc de nombreux vainqueurs potentiels.

A noter en tout cas une grande cohérence et unanimité dans les votes pour les nominations, en particulier pour les catégories « Meilleur film européen » et « Meilleur réalisateur européen » puisque ce sont les mêmes cinq films qui se retrouvent pour le sprint final.

Les nominations ont été annoncées dans une vidéo officielle dans laquelle des adolescents de toute l'Europe, tous membres du nouveau European Film Club, présentent tous les films et protagonistes nominés.

L'un des sérieux prétendants est 'Anatomie d'une chute' de la française Justine Triet, Palme d'or à Cannes. Un film envoûtant qui dissèque la vie d'un couple après une chute mortelle du conjoint. Un film très européen, où l'on parle anglais et français, avec l'actrice allemande Sandra Huller, nominée dans la catégorie "Meilleure actrice".

'The Zone of Interest' est aussi l'un des films les plus marquants de l'année 2023. Glaçant et chirurgical, le film dissèque la vie de famille du chef du camp d'Auschwitz. Une vie normale, alors que nous sommes aux portes de l'enfer. Le film montre une abominable normalité, la banalité du mal absolu. Sandra Huller est également nominée pour ce film dans la catégorie "Meilleure actrice".

Nous avions rencontré à Cannes en mai en exclusivité le réalisateur du film, Jonathan Glazer, après la remise du Grand Prix du Jury :

Parmi les autres films en lisse 'Green Border' a marqué les esprits à la Mostra de Venise. Un film qui dénonce le trafic des migrants entre la Pologne et la Biélorussie... Le film d'Agnieszka Holland a été attaqué avec haine par les conservateurs polonais.

'Les Feuilles d'Automne' du finlandais Aki Kaurismaki est aussi en compétition, une comédie dramatique et poétique, tendre et drôle autour d'un couple qui cherche l'amour... et finira par le trouver !

Enfin, le film de Matteo Garrone, 'Moi, Capitaine' sera aussi sur les rangs dans les catégories "Meilleur film" et "Meilleur réalisateur". L'histoire édifiante de deux jeunes garçons sénégalais qui vont franchir les déserts et les mers pour poursuivre leurs rêves, malgré le danger et la mort qui rode...

L'équipe Culture d'euronews sera sur place à Berlin pour la cérémonie de remise des prix le samedi 9 décembre.

La liste intégrale des nominés ici.