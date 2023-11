Un plongeur ayant repéré quelque chose de métallique non loin des côtes de la Sardaigne a permis la découverte de dizaines de milliers d'anciennes pièces de monnaie en bronze.

C'est l'histoire que tous les plongeurs aimeraient raconter à leur retour sur le rivage. Quelque chose de brillant et de métallique repéré au fond de la mer s'avère être un trésor, sous la forme de dizaines de milliers de pièces de bronze antiques.

Le ministère italien de la culture indique que le plongeur a alerté les autorités samedi. Ces dernières ont alors envoyé des plongeurs affectés à une équipe de protection des œuvres d'art, ainsi que d'autres membres du service d'archéologie sous-marine du ministère.

Les pièces, datant de la première moitié du IVe siècle, ont été trouvées dans des herbiers marins, non loin de la côte nord-est de l'île méditerranéenne de Sardaigne. Le premier plongeur aurait aperçu quelque chose de métallique non loin de la ville d'Arzachena.

Une autre photo du ministère italien de la culture des anciennes pièces de bronze trouvées au large de la Sardaigne Italian Culture Ministry via AP

Le nombre exact de pièces récupérées n'a pas encore été déterminé, mais le ministère estime qu'il y en a au moins 30 000, voire 50 000, compte tenu de leur poids total.

"Toutes les pièces étaient dans un état de conservation excellent et rare", annonce le ministère. Les quelques pièces endommagées portaient encore des inscriptions lisibles.

"Le trésor trouvé dans les eaux au large d'Arzachena représente l'une des plus importantes découvertes de pièces de monnaie de ces dernières années", confie Luigi La Rocca, un responsable du département d'archéologie de la Sardaigne.

Luigi La Rocca ajoute, dans un communiqué, que cette découverte est "une preuve supplémentaire de la richesse et de l'importance du patrimoine archéologique, que les fonds marins de nos mers, traversés par des hommes et des marchandises depuis les époques les plus anciennes, conservent et préservent encore".

Des plongeurs des pompiers et de la police des frontières ont également participé à la localisation et à la récupération des pièces.

Les pièces ont été trouvées principalement dans une large zone de sable entre l'herbier sous-marin et la plage, indique le ministère. Compte tenu de l'emplacement et de la forme du fond marin, il est possible qu'il y ait des restes d'épaves de navires à proximité, précise encore le ministère.