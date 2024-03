La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne font partie des pays européens qui ont émis de nouvelles pièces de monnaie célébrant des lieux, des personnes et des événements d'importance nationale.

Vingt pays de l'Union européenne utilisent l'euro comme monnaie officielle et, chaque année, certains d'entre eux émettent des pièces commémoratives.

La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne ont récemment mis de nouveaux motifs en circulation.

France

Le 6 mars dernier, la Monnaie de Paris a révélé les motifs des nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes, qui seront mises en circulation progressivement d'ici cet été. Celles-ci représentent respectivement Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie.

A travers ces motifs, conçus par le graveur général de la Monnaie de Paris, Joaquin Jimenez, l'organisation souhaite honorer "trois femmes françaises d'exception".

"Les trois personnalités retenues pour figurer sur ces pièces sont le symbole d’un attachement fort aux valeurs de la République et une source d’inspiration quotidienne pour toutes et tous", affirme Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris, dans un communiqué.

Allemagne

L'Allemagne a déjà émis deux pièces commémoratives cette année. La première, qui représente une scène du parc national de Jasmund, rend hommage au Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, dans le nord de l'Allemagne.

Le dessin a été réalisé par l'artiste Michael Otto et met en valeur les falaises de craie et les forêts de hêtres emblématiques du parc. On peut également voir une personne se promenant le long du bord de mer.

Chaque année, l'Allemagne utilise ses pièces pour rendre hommage à l'un de ses seize Länder, le motif représentant un de leurs bâtiments ou paysages emblématiques.

La deuxième pièce de cette année a une signification plus nationale que régionale, puisqu'elle commémore le 175ème anniversaire de la Constitution de Francfort.

Également connue sous le nom de Constitution de l'église Saint-Paul, cet événement a constitué la première tentative - en mars 1849 - d'établir une constitution démocratique à l'échelle nationale pour l'Allemagne.

L'Assemblée nationale de Francfort n'a pas réussi à obtenir le soutien de la Prusse ou de l'Autriche, de sorte que la tentative a finalement échoué. Elle reste cependant un événement d'importance nationale.

Dessinée par l'artiste berlinois Bodo Broschat, la pièce représente les membres de l'Assemblée nationale constituante se rendant à l'église Saint-Paul de Francfort.

Derrière eux, on peut voir la feuille sur laquelle est écrite la Constitution, une plume d'oie, le drapeau national allemand et trois allégories féminines : Unité, Justice et Liberté.

Espagne

L'Espagne a également émis deux nouvelles pièces cette année.

L'une d'entre elles rend hommage à la police nationale, qui célèbre cette année son 200ème anniversaire. Elle porte l'emblème de l'organisation.

Le directeur général de la police espagnole, Francisco Pardo, affirme : "Cette pièce est unique et représente l'engagement inébranlable de la police nationale en faveur de la sécurité de l'Espagne".

L'autre dessin de cette année rend hommage à Séville, une ville du sud de l'Espagne qui abrite trois sites classés au patrimoine de l'UNESCO.

L'un de ces sites les plus connus, l'emblématique Patio de Doncellas, est représenté sur la pièce.

Belgique

La Belgique a présenté un nouveau dessin de pièce après une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe en janvier.

La pièce commémorative de 2 € célèbre le Conseil de l'UE et rend hommage à 25 ans de coopération au sein de l'Union économique et monétaire.

Au centre de la pièce figurent 27 hirondelles : une pour chaque État membre de l'UE.

Créé par l'artiste Iris Bruijns, le choix des hirondelles est significatif, car les oiseaux sont connus pour se rassembler derrière un chef de groupe.